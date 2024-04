Acarrean garrafas por la escalera al estar sin luz y sin agua en la Mariola

Con garrafas llenas en cada mano y subiendo cuatro pisos a oscuras para poder beber, cocinar y lavarse. Esta es la situación que viven los vecinos del número 40 de la calle Indíbil i Mandoni de la Mariola, porque un fondo de inversión que es propietario de ocho de las diez viviendas del bloque no paga los recibos a las compañías que prestan estos servicios. Una circunstancia “en la que pagan justos por pecadores”, según el propietario de uno de los pisos que no es del fondo y que lo tiene alquilado a una mujer, que tiene una hija de 9 años. Ha solicitado a Aigües de Lleida un contador individual, pero no por el momento no se lo han aceptado. “Mis inquilinas son legales, están al corriente de pago, cumplen la ley y me encuentro que no puedo solventar esta situación”, lamentó el propietario. Detalló que de las ocho viviendas que tiene el fondo, tres están alquiladas y el resto okupadas y presupone “que no paga los recibos para que se vayan” estos últimos. Criticó que hasta ahora el fondo “no ha atendido a nuestras demandas y se niega a pagar nada, pero mientras tanto los que residen de forma legal como ilegal están sin agua y sin luz”. El titular de la vivienda ha enviado un escrito al alcalde, Fèlix Larrosa, para pedirle ayuda y le han respondido que ponen el caso en manos del área jurídica. El grupo municipal del PP denunció esta situación la semana pasada.