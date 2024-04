Porten garrafes per l'escala a l'estar sense llum ni aigua a la Mariola

Amb garrafes plenes a cada mà i pujant quatre pisos a les fosques per poder beure, cuinar i rentar-se. Aquesta és la situació que viuen els veïns del número 40 del carrer Indíbil i Mandoni de la Mariola, perquè un fons d’inversió que és propietari de vuit dels deu habitatges del bloc no paga els rebuts a les companyies que presten aquests serveis. Una circumstància “en la qual paguen justos per pecadors”, segons el propietari d’un dels pisos que no és del fons i que el té llogat a una dona, que té una filla de 9 anys. Ha sol·licitat a Aigües de Lleida un comptador individual, però de moment no li han acceptat. “Les meues inquilines són legals, estan al corrent de pagament, compleixen la llei i em trobo que no puc resoldre aquesta situació”, va lamentar el propietari. Va detallar que dels vuit habitatges que té el fons, tres estan llogats i la resta okupats i pressuposa “que no paga els rebuts perquè se’n vagin” aquests últims. Va criticar que fins ara el fons “no ha atès les nostres demandes i es nega a pagar res, però mentrestant els que resideixen tan de forma legal com il·legal estan sense aigua i sense llum”. El titular de l’habitatge ha enviat un escrit a l’alcalde, Fèlix Larrosa, per demanar-li ajuda i li han respost que posen el cas en mans de l’àrea jurídica. El grup municipal del Partit Popular va denunciar aquesta situació la setmana passada.