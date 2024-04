El modelo de financiación, llave del presupuesto estatal

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

«SERÁ LA REIVINDICACIÓN DE ERC PARA APOYAR LA CONTINUIDAD DEL GOBIERNO ESPAÑOL»

La puesta en marcha del modelo singular de financiamiento para Catalunya que plantea el Govern será condición necesaria para que ERC apoye los próximos presupuestos generales del Estado. Así lo afirmó ayer la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, tras una charla en la Cámara de Comercio de Lleida para explicar la propuesta que remitieron al ejecutivo central hace un mes. “Esta cuestión ya se planteó en las negociaciones para la investidura y el Estado sabe que será la reivindicación de ERC, y esperamos que del conjunto de fuerzas políticas, para apoyar la continuidad del gobierno español”, afirmó.

El ejecutivo catalán propone un modelo basado en la recaudación plena de los tributos –por lo que pasaría de gestionar el 9% actual al 100%– con el que se aseguraría una aportación de equilibrio territorial con el resto del Estado por solidaridad, y también una aportación por los servicios que despliegue en Catalunya. “No es nada extraordinario a nivel global, muchos otros países funcionan con este modelo, por lo que pensamos que es del todo razonable, técnicamente posible y jurídicamente viable”, valoró la consellera.Actualmente, todas las comunidades autónomas menos el País Vasco y Navarra funcionan con un modelo de financiación de régimen común. Mas consideró que es “injusto e ineficaz” porque Catalunya aporta siempre por encima de la media, pero queda siempre por debajo en recursos recibidos. El sistema vasco “no incorpora ninguna aportación por solidaridad, pero entendemos que si queremos que el modelo singular catalán sea una realidad es inviable extender su modelo porque no es asimilable a la comunidad internacional”, detalló la consellera.“Catalunya negocia siempre que tiene la capacidad para condicionar el gobierno del Estado, pero nos marcamos como línea roja no abocarnos a la negociación multilateral, sino bilateral, porque en las seis veces que hemos negociado así los pactos fiscales no hemos salido bien parados”, concluyó.