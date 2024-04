El model de finançament, clau del pressupost estatal

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

«SERÀ LA REIVINDICACIÓ D’ERC PER DONAR SUPORT A LA CONTINUÏTAT DEL GOVERN ESPANYOL»

La posada en marxa del model singular de finançament per a Catalunya que planteja el Govern serà condició necessària perquè ERC doni suport als pròxims pressupostos generals de l’Estat. Així ho va afirmar ahir la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, després d’una xarrada a la Cambra de Comerç de Lleida per explicar la proposta que van remetre a l’executiu central fa un mes. “Aquesta qüestió ja es va plantejar en les negociacions per a la investidura i l’Estat sap que serà la reivindicació d’ERC, i esperem que del conjunt de forces polítiques, per donar suport a la continuïtat del govern espanyol”, va afirmar.

L’executiu català proposa un model basat en la recaptació plena dels tributs –per la qual cosa passaria de gestionar el 9% actual al 100%– amb el qual s’asseguraria una aportació d’equilibri territorial amb la resta de l’Estat per solidaritat, i també una aportació pels serveis que desplegui a Catalunya. “No és gens extraordinari a nivell global, molts altres països funcionen amb aquest model, per la qual cosa pensem que és del tot raonable, tècnicament possible i jurídicament viable”, va valorar la consellera.Actualment, totes les comunitats autònomes menys el País Basc i Navarra funcionen amb un model de finançament de règim comú. Mas va considerar que és “injust i ineficaç” perquè Catalunya aporta sempre per sobre de la mitjana, però queda sempre per sota en recursos rebuts. El sistema basc “no incorpora cap aportació per solidaritat, però entenem que si volem que el model singular català sigui una realitat és inviable estendre el seu model perquè no és assimilable a la comunitat internacional”, va detallar la consellera.“Catalunya negocia sempre que té la capacitat per condicionar el Govern de l’Estat, però ens marquem com a línia roja no abocar-nos a la negociació multilateral, sinó bilateral, perquè en les sis vegades que hem negociat així els pactes fiscals no hem sortit ben parats”, va concloure.