La asociación de vecinos de Magraners de Lleida, contra el crematorio

La asociación de vecinos de Granados mostró ayer su rotundo rechazo al proyecto de hacer un nuevo crematorio entre la carretera N-240 y la calle Almeria, a pocos metros del barrio, ya que teme que los gases y malos olores que genere podrían ser nocivos para sus habitantes. La presidenta, Pilar Sánchez, dijo que “no vemos mal que hagan un tanatorio, pero lo del crematorio sí que nos molesta, ya estamos rodeados de polígonos industriales que generan polución y gases y con este nuevo equipamiento tememos que aumente todavía más la contaminación en nuestro barrio”.

Ubicación El crematorio estará en el nuevo tanatorio que se hará entre la carretera N-240 y la calle Almeria

Lamentó que “cuando no es la construcción de polígonos o líneas de alta tensión es un crematorio, parece que nos quieren hacer fuera del barrio o que no venga nadie a vivir aquí”, y advirtió que algunos vecinos sondean hacer protestas y movilizaciones para que el crematorio no se haga. “Ya hay un crematorio en el cementerio municipal que está más apartado de Magraners, pero tener otro más cerca y más grande es demasiado, pediremos al ayuntamiento que haga estudios para medir la contaminación del barrio porque nos preocupa la salud de nuestros vecinos”.

Lista de espera

El crematorio formará parte del nuevo tanatorio impulsado por la funeraria La Lleidatana y constará de un edificio de 2.511 metros cuadrados útiles (ver SEGRE del jueves). Tendrá jardín con espacio para ceremonias, una sala interior con capacidad para 286 personas, seis salas de velatorios y espacio para cuatro hornos crematorios, aunque arrancará por el momento con dos. Actualmente hay dos crematorios en la ciudad, el del cementerio municipal y el del tanatorio que hay en Ciudad Jardín y la lista de espera para poder usarlos es de varios días.