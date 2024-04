L’associació de veïns de Magraners de Lleida, contra el crematori

L’associació de veïns de Magraners va mostrar ahir el seu rotund rebuig al projecte de fer un nou crematori entre la carretera N-240 i el carrer Almeria, a pocs metres del barri, ja que tem que els gasos i pudors que generi podrien ser nocius per als seus habitants. La presidenta, Pilar Sánchez, va dir que “no veiem malament que facin un tanatori, però això del crematori sí que ens molesta, ja estem envoltats de polígons industrials que generen pol·lució i gasos i amb aquest nou equipament temem que augmenti encara més la contaminació al nostre barri”.

Ubicació El crematori estarà al nou tanatori que es farà entre la carretera N-240 i el carrer Almeria

Va lamentar que “quan no és la construcció de polígons o línies d’alta tensió és un crematori, sembla que ens volen fer fora del barri o que no vingui ningú a viure aquí”, i va advertir que alguns veïns sondegen fer protestes i mobilitzacions perquè el crematori no es faci. “Ja hi ha un crematori al cementiri municipal que està més apartat de Magraners, però tenir-ne un altre més a prop i més gran és massa, demanarem a l’ajuntament que faci estudis per mesurar la contaminació del barri perquè ens preocupa la salut dels nostres veïns”.

Llista d’espera

El crematori formarà part del nou tanatori impulsat per la funerària La Lleidatana i constarà d’un edifici de 2.511 metres quadrats útils (vegeu SEGRE de dijous). Tindrà jardí amb espai per a cerimònies, una sala interior amb capacitat per a 286 persones, sis sales de vetllatoris i espai per a quatre forns crematoris, encara que arrancarà de moment amb dos. Actualment hi ha dos crematoris a la ciutat, el del cementiri municipal i el del tanatori que hi ha a Ciutat Jardí i la llista d’espera per poder utilitzar-los és de diversos dies.