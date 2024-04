Lleida tindrà un segon tanatori amb crematori al costat del cementiri el 2025

La ciutat de Lleida tindrà d’aquí un any i mig un nou tanatori i crematori molt a prop del cementiri, impulsat per la funerària La Lleidatana. El seu gerent, Vicens Vicente, va explicar que es construirà en un solar de 21.485 metres quadrats que ha adquirit entre l’N-240 i el carrer Almeria, “a tres minuts caminant” del cementiri, que està ja qualificat per poder acollir aquest tipus d’equipaments.

Va detallar que l’edifici, de 2.511 metres quadrats útils, tindrà jardí amb espai per a cerimònies, una sala interior amb capacitat per a 286 persones, sis sales de vetllatoris i espai per a quatre forns crematoris, encara que arrancarà de moment amb dos, cada un amb la seua pròpia sala d’introducció per garantir la privacitat de les famílies. Va subratllar que molt pocs crematoris compten amb aquestes sales privades i va destacar també que la tecnologia de filtrat dels forns és d’última generació, superior fins i tot a la que marca la normativa actual.

Vicente confia que el nou tanatori i crematori puguin entrar en servei a l’inici de la tardor del 2025 i preveu una inversió de sis milions d’euros. Aquest equipament eliminarà la llista d’espera que hi ha actualment per incinerar difunts, que ha arribat a ser de diversos dies.

El gerent de La Lleidatana va subratllar que les famílies cada vegada sol·liciten més poder celebrar el vetllatori, la cerimònia de comiat i la incineració en un mateix lloc, petició que aquest equipament podrà satisfer. De tota manera, tant l’actual tanatori del camí de Montcada com el crematori del cementiri seguiran en funcionament quan s’estreni el nou i les famílies podran escollir entre un o l’altre, en funció de la disponibilitat.

La funerària preveu demanar aquesta mateixa setmana la llicència d’activitats i després la d’obres, que espera que l’ajuntament agilitzi al màxim. Una vegada obtingudes, iniciarà la construcció de manera immediata i calcula que el termini per a l’edificació serà al voltant d’un any.

Va remarcar que no tindrà l’estètica d’un xalet com l’actual tanatori, sinó un edifici modern, de línies rectes, tot en una planta i inspirat en l’estil de l’arquitecte Joaquín Torres. L’actual crematori situat al cementiri es va estrenar fa 25 anys i el 31 d’agost es compliran 80 anys de la prestació del servei funerari de La Lleidatana de manera ininterrompuda a la capital del Segrià.

Les incineracions de difunts van a l’alça i ja s’atansen a la meitat del total de sepelis, mentre que ara per ara el crematori de la ciutat de Lleida és l’únic de tota la província, per la qual cosa no dona l’abast. Al municipi de Bellpuig està previst habilitar-ne un de promogut per Gestió i Serveis Funeraris quan estiguin acabats els tràmits urbanístics. El mes de desembre passat es va aprovar provisionalment la modificació del POUM per permetre els usos funeraris en sòl industrial i faltava encara un tràmit d’Urbanisme.