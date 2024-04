Quejas por no funcionar las rampas de acceso a autobuses de la L-7 - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida denuncia que las rampas para facilitar el acceso a los autobuses de la L-7 ayer no funcionaban y el conductor tuvo que ayudar a subir a su mujer, que va en silla de ruedas. Explica que a las 12.10 pasó un bus de la L-7 y no pudieron subir al no funcionar la rampa, esperaron al siguiente, y tampoco. Dice que esta situación se ha repetido varias veces y que ha llamado a la Paeria y a la asistente social sin obtener una solución.