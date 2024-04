Queixes al no funcionar les rampes d'accés a autobusos de l'L-7 de Lleida

Un veí de Lleida denuncia que les rampes per facilitar l’accés als autobusos de l’L-7 ahir no funcionaven i el conductor va haver d’ajudar a pujar-hi la seua dona, que va en cadira de rodes. Explica que a les 12.10 va passar un bus de l’L-7 i no hi van poder pujar al no funcionar la rampa, van esperar el següent, i tampoc. Diu que la situació s’ha repetit diverses vegades i que ha trucat a la Paeria i al treballador social sense obtenir una solució.