El CSIF asegura que el acuerdo de prisiones son “migajas económicas”

El sindicato CSIF criticó el acuerdo firmado la madrugada del viernes entre la Generalitat y los sindicatos UGT, CCOO, IAC-Catac e Intersindical que, en principio, pone fin al conflicto laboral en prisiones (ver SEGRE de ayer). El CSIF critica que el acuerdo firmado entre el Govern y el resto de los sindicatos se ha alcanzado “con prisa, con nocturnidad y alevosía”, y acusó al ejecutivo catalán de querer “comprar la paz social a cambio de migajas económicas”. El CSIF subrayó además que algunas de las medidas pactadas “ya estaban negociadas antes del asesinato” de una cocinera en el centro Mas d’Enric de Tarragona a manos de un interno, desencadenando las protestas de las plantillas. Ha convocado una manifestación en Barcelona para el 10 de mayo bajo el lema ‘Volem tornar vius a casa’. También critica que la firma del acuerdo no aborda temas de seguridad, principal reivindicación de la plantilla. En este sentido, lamentan que no se ha pactado ninguna medida de aplicación inmediata, calificando de “humo” las que sí se han acordado. “El sistema penitenciario catalán ha colapsado, y este acuerdo no aborda ninguna solución. Necesitamos un cambio de modelo que garantice la seguridad de todos los trabajadores”, subraya el CSIF en el texto.

El acuerdo, según el Govern, supone una inversión de unos 30 millones en mejorar las condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores, que se aprobarán en el Consell Executiu del martes. El pacto prevé renovar los equipos de intervención, incorporar pulsadores personales y aparatos transmisores y adecuar los centros a los estándares tecnológicos actuales, entre otros. También sustituir a los internos en las cafeterías por personal externo y formar en defensa personal a los trabajadores. En cuanto a las mejoras salariales, se prevé incrementar entre un 13% y un 22% el complemento específico (en la mayoría de casos supondrá un aumento de 10.100 euros anuales), eliminar la limitación de los cambios de servicio y aumentar un 40% las cuantías de las horas extras, entre otras. Los sindicatos afirmaron que el acuerdo tiene rango de convenio colectivo y la vicepresidenta Laura Vilagrà lo calificó de histórico.