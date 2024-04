L'acord de presons són “engrunes econòmiques”, assegura el CSIF

El sindicat CSIF va criticar l’acord firmat divendres a la matinada entre la Generalitat i els sindicats UGT, CCOO, IAC-Catac i Intersindical que, en principi, posa fi al conflicte laboral a les presons (vegeu SEGRE d’ahir). El CSIF critica que l’acord firmat entre el Govern i la resta dels sindicats s’ha assolit “amb pressa, amb nocturnitat i traïdoria”, i va acusar l’executiu català de voler “comprar la pau social a canvi d’engrunes econòmiques”. El CSIF va subratllar a més que algunes de les mesures pactades “ja estaven negociades abans de l’assassinat” d’una cuinera al centre Mas d’Enric de Tarragona a mans d’un intern, fet que va desencadenar les protestes de les plantilles. Ha convocat una manifestació a Barcelona per al 10 de maig sota el lema “Volem tornar vius a casa”. També critica que la firma de l’acord no aborda temes de seguretat, principal reivindicació de la plantilla. En aquest sentit, lamenten que no s’ha pactat cap mesura d’aplicació immediata, i qualifiquen de “fum” les que sí que s’han acordat. “El sistema penitenciari català s’ha col·lapsat, i aquest acord no aborda cap solució. Necessitem un canvi de model que garanteixi la seguretat de tots els treballadors”, subratlla el CSIF en el text.

L’acord, segons el Govern, suposa una inversió d’uns trenta milions a millorar les condicions laborals i de seguretat per als treballadors, que s’aprovaran al Consell Executiu de dimarts vinent. El pacte preveu renovar els equips d’intervenció, incorporar botons personals i aparells transmissors i adequar els centres als estàndards tecnològics actuals, entre d’altres. També substituir els interns a les cafeteries per personal extern i formar en defensa personal els treballadors.

Quant a les millores salarials, es preveu incrementar entre un 13 i un 22 per cent el complement específic (en la majoria de casos suposarà un augment de 10.100 euros anuals), eliminar la limitació dels canvis de servei i augmentar un 40 per cent les quanties de les hores extra, entre d’altres.Els sindicats van afirmar que l’acord té rang de conveni col·lectiu i la vicepresidenta Laura Vilagrà el va qualificar d’històric.