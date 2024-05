Salvador Illa (PSC): «Para formar Govern, priorizaré la estabilidad y la socialdemocracia»

Publicado por Helena Culleré Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña comenzó con el periodo de reflexión de Pedro Sánchez sobre su continuidad en el Gobierno. ¿Cree que ha beneficiado a su campaña?

Nadie puede saber qué efectos concretos ha tenido, pero tampoco me preocupa. Lo que me ha preocupado y ocupado es él, desde la vertiente de amigo. Defiendo la política entendida como servicio público, basada en el respeto, y me sumo a la denuncia del estilo de hacer política que denuncia Pedro Sánchez, que deshumaniza al adversario y busca la conquista del poder al precio que sea y sin límites.

Las encuestas le son favorables, pero sin mayorías claras. ¿Cómo ve este escenario?

Hay una frase que cito mucho estos días del líder laborista israelí Simon Peres, que comparaba las encuestas con un perfume y decía “son muy bonitas de oler pero muy peligrosas de tragar” y yo no me las creo. Son los ciudadanos los que tomarán la decisión. Sabemos también que cada vez más ciudadanos toman su decisión la última semana e incluso el mismo día.

¿Y luego?

Una vez hayan votado, nos corresponderá articular una fórmula de gobierno de acuerdo con esta voluntad. Y aquí querría ser muy claro. Actuaré conforme a tres criterios. Primero, la estabilidad. Es importante qué pactos se hacen pero aún lo es más mantenerlos. Ni Junts ni ERC ni la CUP lo han hecho. Segundo: socialdemocracia. Implica prosperidad sin dejar que nadie quede atrás. Y tercer criterio: servicios públicos. Deben ser la prioridad del Govern.

¿Estas tres claves descartan a alguien en cuanto a pactos?

Solo descarto dialogar con quienes abanderan discursos de odio, que son Vox y Orriols.

¿Nadie más?

Es obvio que la socialdemocracia se acerca más a unas formaciones políticas que otras.

De este último Govern usted ha sido muy crítico con la gestión de la sequía. ¿Cómo la plantearía?

La mayoría de las soluciones son conocidas y hay financiación. Pero no se ha hecho nada o se ha hecho tarde. No puede ser que la ejecución del presupuesto de la Agència Catalana de l’Aigua en 2022 fuera del 22% ya en plena sequía. Uno de los primeros decretos del nuevo Govern será un decreto ómnibus con 3.500 millones hasta 2030 para construir las infraestructuras para hacer frente a la sequía: desalinizadoras de Tordera y Cunit; una planta de regeneración de agua en el Besòs y la modernización del riego, especialmente del Canal d’Urgell.

¿Las cuencas tienen que estar interconectadas?

La filosofía acordada en Europa es que cada cuenca se ha de autoabastecer. Y es posible si se hacen las infraestructuras que en 10 años no se han abordado.

¿Ni para casos de sequía extrema?

El camino realista y viable es el de las inversiones que he mencionado. No hay un atajo.

¿Cómo hay que abordar la modernización del Canal d’Urgell?

El Gobierno otorgó la primera ayuda. Es una obra muy importante y ya hay un proyecto que hay que seguir. Se ha perdido tiempo. Hay que establecer un calendario creíble, las inversiones y un horizonte razonable.

¿Están cuantificados los recursos que debe aportar la Generalitat?

Haciendo números redondos el proyecto es de unos 1.000 millones. No se pueden invertir en un año ni dos, pero hay que empezar y tiene que hacerse desde la filosofía de la colaboración entre administraciones y con los regantes y con las empresas que lo tienen que construir.

¿De dónde sale el dinero de las inversiones de su programa?

De una mejor gestión de los recursos de la Generalitat; de un buen aprovechamiento de los fondos Next Generation. Y de abordar una mejora de la financiación. Ni Junts ni ERC, ni ninguno de los cuatro Presidents que hemos tenido en diez años han conseguido ningún avance. Yo planteo desplegar el Estatut en su previsión de crear un consorcio tributario en Catalunya que pueda recaudar todos los impuestos. Y me gusta la figura, porque apunta a una colaboración entre administraciones.

¿Por qué no se ha avanzado?

Porque todo era quejarse y tenían objetivos distintos. Primero, despleguemos lo que tenemos. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con que Catalunya sea la tercera en aportación de recursos y la decimocuarta en recepción de recursos. Me comprometo a revertirlo.

¿Se acabaría con el déficit fiscal?

Siempre habrá déficit fiscal: en los estados compuestos es normal que las regiones más prósperas hagan una aportación de recursos. Yo no quiero romper el principio de solidaridad, pero la colaboración no puede basarse en estas diferencias.

¿Hay déficit inversor del Estado?

Debe mejorar. Pero esto requiere trabajo, colaboración, tener proyectos pensados y desde que gobierna de Pedro Sánchez se ha comenzado a revertir esta situación con mejoras constatables, pero aún queda un camino.

¿Cuál es su mensaje para Lleida?

Lleida merece mucho más de lo que ha tenido. Apostó por el cambio en las elecciones municipales en ciudades como Lleida, La Seu, Tremp, Balaguer o Cervera. La Catalunya que tengo en mente cuenta con Lleida y pide que se exprese de forma clara.

¿Cómo gestionará las renovables?

Estamos encallados en el 15% de aportación de renovables en el mix energético cuando en otras partes de España están por encima del 40%. Es cuestión de tomar decisiones escuchando.

¿La administración debe cambiar?

Es una de la cuestiones más importantes que hay que abordar porque acaba siendo un freno al desarrollo. Se ha retrocedido de una forma clara en esta materia en estos diez años. Han sido incapaces de aprovechar los avances tecnológicos.

¿Hablamos de adelgazarla?

No necesariamente. Fíjese que hay menos funcionarios que hace una década pero hay que organizarse mejor, utilizar las tecnologías y sobre todo orientar a la administración a facilitar, no a controlar.

Si es President, ¿en su Govern habrá leridanos?

Quiero contar con todos. Pero primero hay que votar y formar gobierno. Contaremos con todos los territorios y con uno tan significado como Lleida.

¿Qué inversiones apremian en Lleida?

Eix Pirinenc, autovía a Balaguer, carretera de la Val d’Aran y arrancar y potenciar Rodalies.