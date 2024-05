Somatén vecinal tras un nuevo robo de noche en una casa en l'Horta

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Vecinos de l’Horta de Lleida salieron anoche de patrulla vecinal después de producirse un nuevo robo en una vivienda en la partida Quatre Pilans. Los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación tras producirse un robo con fuerza en una vivienda la noche del viernes, pocos minutos después de que los propietarios se fueran. David Poca, de la Asociación de Vecinos de Grealó i Quatre Pilans, aseguró que el robo tuvo lugar sobre las diez de la noche y que les alertó al saltar la alarma. “Varios vecinos fuimos hacia la casa y los ladrones salieron corriendo”, señaló. Hasta lugar acudieron patrullas de los Mossos y de la Guardia Urbana. Sin embargo, Poca dijo que se fueron poco después y los vecinos decidieron salir a vigilar por los caminos hasta las tres de la madrugada. “Estuvimos todo el día del viernes pidiendo que hubiera más patrullas policiales porque es un patrón que, cuando se produce un robo, en los días siguientes hay más, pero no había vigilancia. Nos sentimos totalmente desprotegidos y desamparados. No nos gusta tener que salir en somatén, porque no es trabajo de los vecinos hacerlo, pero no nos queda otra”, lamentó. Asimismo, añadió que se están planteando contratar seguridad privada. Por este motivo, anoche otro grupo de vecinos volvió a salir para hacer vigilancia por las partidas. Según explicaron, hicieron controles en las entradas y tenían previsto quedarse hasta la una de la madrugada.

Esta semana se han registrado varios robos en Grealó i Quatre Pilans, según denunciaron. En este sentido, el miércoles por la noche, según aseguraron, ladrones entraron en una casa de Quatre Pilans mientras los propietarios, un matrimonio de edad avanzada, estaban dentro. Los dueños señalaron que les habían adormecido, también a su perro, porque no se enteraron de la intrusión hasta la mañana siguiente (ver SEGRE de ayer). Al despertar, se encontraron todo revuelto y con latas abiertas de berberechos y refrescos que se habían tomado los asaltantes. Los vecinos también relacionan el incendio la madrugada del viernes en una casa de Quatre Pilans con los robos. “Lo único que queremos es estar tranquilos en casa”, exigió Poca, que aseguró que hay vecinos que se plantean -algunos ya lo habrían decidido- vender sus torres.

Oleada de asaltos en otras partidas y refuerzo de patrullas

En lo que va de año se han registrado otras oleadas de robos en casas de l’Horta de Lleida mientras que la Guardia Urbana reforzó la vigilancia en la zona con más patrullas, junto a los Mossos d’Esquadra. Un refuerzo que llegó después de que los vecinos de la partida de Marimunt anunciaran el pasado abril patrullas de somatenes tras registrarse varios asaltos en viviendas. Los vecinos señalan que no les gusta tener que tomar esta decisión pero que ven necesario reforzar la vigilancia al denunciar falta de patrullas policiales. Desde la Paeria ya desaconsejaron hacer estas patrullas por el riesgo que puede comportar para los propios vecinos. Fuentes municipales señalaron que anoche se reforzaría la vigilancia en estas partidas y la teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Cristina Morón, se puso en contacto con los vecinos. Asimismo, pidió a los Mossos que enviaran alguna dotación.