Los psicólogos ven creíble el relato de una niña que afirma que fue violada por la pareja de su madre en Lleida

La Audiencia de Lleida ha juzgado a un hombre acusado de violar a la hija de su pareja entre los años 2020 y 2022. La sala ha escuchado la declaración que la niña hizo ante el Equipo de Atención a la Víctima (EATAV) después de que se denunciaran los hechos. La menor relata que tenía 9 años cuando el acusado empezó a tocarle la vagina y después penetrarla reiteradamente. Según su relato, que los psicólogos ven creíble, los hechos tenían lugar mayoritariamente cuando se quedaba sola con el acusado en el domicilio familiar. Incluso, se hizo pruebas de embarazo a petición del hombre, ha añadido. El acusado, que se enfrenta a hasta 15 años de prisión, ha defendido que los hechos no tuvieron lugar porque "ni convivía ni nunca me quedé a solas con la niña".

Poco antes de denunciar los hechos, la niña sufría problemas de alimentación -comía poco o nada- y la citaron con la psicóloga en prácticas del centro escolar donde estudiaba. Durante la entrevista, la menor explicó que tenía problemas en casa porque su madre y la pareja de esta discutían mucho y también verbalizó que habían abusado de ella. La psicóloga que la atendió ha declarado en el juicio que la niña "estaba triste y nerviosa" cuando le reveló lo sucedido.

Asimismo, la madre de la niña ha indicado en la sala que empezó a percibir que su hija sufría estos problemas alimentarios y también estaba "triste y agresiva con los niños", hasta que un día le explicó parte de los hechos. Después se presentó la denuncia a la policía, que detuvieron al acusado y el 4 de abril de 2022 ingresó temporalmente en la prisión.

En este sentido, la Audiencia de Lleida ha reproducido la prueba preconstituida consistente en la declaración que la niña hizo a los psicólogos del EATAV. En el relato, la menor explica que los hechos juzgados tuvieron lugar en el domicilio de Lleida donde vivía con su madre, entre 2020 y en marzo de 2022. Así, detalla que el hombre empezó a tocarle la vagina con los dedos y después empezó a poner el pene" también. Eso le provocaba dolor "en las partes íntimas" durante días, pero no lo explicó antes porque tenía "miedo". También ha detallado cómo se hizo pruebas de embarazo a petición del acusado después de unos meses en los cuales no le bajó la regla.

Los psicólogos del EATAV que la atendieron han considerado que el relato de la niña tiene "muchos elementos propios de un abuso intrafamiliar" y ningún indicio de "fabulación o sugestión", por lo cual han dado veracidad a los hechos que relata. Asimismo, una prueba médica hecha a la niña después de salir a la luz el caso reveló que su himen estaba "aparentemente no íntegro".

Por su parte, el acusado ha defendido que trabajaba, muchas veces fuera de Lleida, y ni convivía con su pareja ni se quedó a solas con su hija, tal como denuncia la niña. "La verdad que no sé por la que me ha denunciado", ha expresado, a preguntas de la fiscal.

Con todo, la fiscalía considera que ha quedado probado que el hombre agredió sexualmente de manera continuada a la niña. Así, pide para el acusado 12 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado y 8 años de libertad vigilada.

Además, solicita que el hombre no se pueda acercar a menos de 200 metros de la menor o no comunicarse durante 10 años y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión que implique contacto con menores durante 18 años. También pide que indemnice a la menor con unos 30.000 euros por los daños causados.

Por su parte, la acusación particular considera probados también los hechos y eleva la pena de prisión hasta los 15 años. De acuerdo con la fiscal, la abogada considera que el relato de la denunciante es "coherente, verosímil y progresivo" y señala que durante el juicio "no se ha aportado ninguna prueba" que acredite que el acusado no convivía con la menor en aquella época.

En este sentido, el abogado de la defensa ha pedido la absolución del suyo representado porque considera que faltan "pruebas objetivas para dar veracidad al relato de la chica", más allá de la declaración de los psicólogos.