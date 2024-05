Causan múltipes cortes en extremidades a un hombre

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan la brutal agresión que ha sufrido un hombre –estaba malherido y presentaba múltiples cortes en las extremidades– que fue abandonado el lunes por la mañana por sus agresores en la puerta de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Se trata de un hombre de mediana edad, de origen serbio y que no habla español, según ha podido saber este periódico. Los investigadores creen que habría sido torturado. Los hechos ocurrieron sobre las 9.00 horas del lunes cuando un individuo apareció malherido y ensangrentado en el servicio de Urgencias del hospital. Los sanitarios atendieron rápidamente a la víctima, que presentaba múltiples cortes en brazos y piernas, por los que tuvo que ser intervenido y recibir puntos de sutura. El hombre no hablaba catalán ni español y no daba ningún tipo de explicación. Paralelamente, desde el hospital alertaron a los Mossos d’Esquadra, que abrieron una investigación para identificar al hombre y determinar cómo se habían producido las lesiones.

Los investigadores han recogido las grabaciones de las cámaras de seguridad donde, al parecer, se observa como un coche se acerca a Urgencias, deja al individuo y se va. También cuentan con la documentación que llevaba el hombre, aunque no descartan que sea falsa. También, como se hace en este tipo de casos, se le ha recogido las huellas dactilares para poderlo identificar a través de los registros policiales. Al parecer, el individuo se ha mostrado esquivo y poco colaborativo con la policía, lo que dificulta el esclarecimiento del caso. En este sentido, los investigadores sospechan que el hombre habría sido torturado y no descartan que el caso esté relacionado con alguna actividad ilícita como el narcotráfico y, más concretamente, con alguna plantación de marihuana. En este sentido, en los últimos años se han disparado los narcoasaltos en Catalunya y, por ejemplo, en las comarcas de Lleida todavía se investiga la desaparición de un joven en una plantación de Les Borges Blanques en octubre de 2021.