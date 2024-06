El Arnau cerrará hasta 90 camas este verano y reducirá la actividad de los quirófanos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova podría cerrar hasta 90 camas y reducirá la actividad de los quirófanos este verano a causa de unos recortes que el departamento de Salud justifica con la falta de presupuesto, un déficit que impide pagar las horas extra para cubrir suplencias y que obligó al departamento a pedir a algunos centros de Atención Primaria que reduzcan las sustituciones por vacaciones de verano. Fuentes de CATAC-CTS explican que el equipo directivo del Arnau afirmó en la última reunión que el centro debe reducir su gasto en 5 millones durante este año, así como que las bajas durante el verano se tendrán que cubrir con el personal de la bolsa de incidencias, en vez de hacer nuevos contratos de sustitución.

Los sindicatos explican que la gerencia opta entre cerrar dos o tres plantas enteras (en cada una hay 30 camas) o cerrar determinadas áreas de todas las plantas. La portavoz de este sindicato indica que cada año se suele cerrar alguna planta, también por obras de mantenimiento, pero este verano la afectación será mayor. El año pasado se cerraron 6 quirófanos entre la segunda quincena de julio y las primeras dos semanas de septiembre, pero en 2023 y 2022 no se cerró casi ninguna habitación. “Los trabajadores siempre nos tenemos que apretar el cinturón, pero la responsabilidad es de los gestores”, valora. Mientras, un portavoz de la CGT afirmó que este verano se prevé avanzar el inicio de los recortes unos 15 días, y prolongarlos otra quincena. El sindicato prevé movilizaciones porque considera que los recortes “se podrían haber evitado”.Asimismo, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya discrepa de las medidas que se aplicarán a los centros sanitarios este verano y pide “romper” con la estacionalidad de los recursos del departamento de Salud. “Cuando llega el verano, los directores y gestores deben permitir que los profesionales de la salud puedan disfrutar de las vacaciones y, al mismo tiempo, se mantenga la calidad asistencial de la población asignada a los CAP y en los hospitales “, afirma la decana, Glòria Jodar. Su reivindicación se une a la del sindicato Metges de Catalunya, que esta semana ha valorado la medida como una “irresponsabilidad”.

Balcells asegura que se atenderán todas las visitas y urgencias

■ El conseller de Salud, Manel Balcells, respondió a la polémica ayer y afirmó que “la ciudadanía no debe sufrir” porque se atenderán “todas las visitas espontáneas, las urgencias y las emergencias” y solo se aplazarán algunas patologías y cirugías programadas. Balcells aseguró que los recortes no afectarán ni a las cirugías oncológicas ni a las cardiovasculares o urgentes, pero admitió que harán falta medidas para gestionar la situación con los recursos disponibles. El conseller valoró que no tener presupuestos “tiene un coste”.