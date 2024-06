La construcción de una residencia en el solar de Virginias se retrasa

La promotora que impulsa la construcción de una residencia de 140 plazas en el solar donde antes estaba la fábrica de galletas Virginias, en la calle Camí de Corbins de Pardinyes, ha solicitado a la Paeria prorrogar el plazo de su licencia de obras a la espera de ultimar el proyecto. Así lo aseguró un portavoz de la empresa Ratisbona, que reconoció que inicialmente la previsión era empezar las obras a principios de este año, pero que se han demorado porque “la coyuntura actual de tipos de interés elevados y de aumento de los costes de los materiales, que se han disparado, hace que la situación no sea muy positiva, de modo que hemos solicitado al ayuntamiento una prórroga de la licencia de obras que teníamos aceptada y en vigor desde hace meses”.

El mismo portavoz remarcó que “con el ayuntamiento no ha habido ni hay ningún problema en tema de permisos, al contrario, pero hemos solicitado la prórroga para ver cómo encajar esta operación a nivel económico. No vamos a abandonar este proyecto, eso seguro”, concluyó . El objetivo de la promotora es ceder a un operador privado la gestión de la residencia, que tendrá tres plantas y concertar parte de las 140 plazas que tendrá. Estima que dará trabajo a entre cincuenta y sesenta personas. Una vez inicien las obras, la previsión de la empresa es que el geriátrico esté operativo al cabo de unos dieciocho meses. Este solar acogió durante más de ochenta años la fábrica de galletas Virginias, que cerró sus puertas de forma definitiva en 2019 por los problemas económicos de su propietaria, Industrias Rodriguez. Su derribo no se llevó a cabo hasta el año pasado y se paralizó durante unos meses porque Endesa debía retirar cableado en una de las fachadas de la antigua fábrica. Finalmente, en enero se acabó la demolición y desde entonces hay un gran solar que los vecinos de la zona utilizan como aparcamiento.