Et vols moure?

Viatjar a altres països permet practicar idiomes, conèixer altres cultures i sistemes d'ensenyament i ajuda al desenvolupament personal. Són alguns dels beneficis que veuen en el programa Erasmus els alumnes de l'institut Torre Vicens que hi han participat.

Participar en projectes de cooperació i intercanvi internacional enriqueix tant els participants individuals com els centres educatius. Aquesta experiència promou el desenvolupament de competències lingüístiques i comunicatives a través de la interacció amb diverses cultures i llengües, i motiva l’aprenentatge i la pràctica de nous idiomes de manera dinàmica. A més, incrementa la consciència cultural, i fomenta el respecte i l’empatia cap a diferents perspectives i estils de vida. Els participants guanyen noves eines i coneixements aplicables en contextos professionals o acadèmics, expandeixen el seu horitzó i es preparen per a un mercat laboral global.

Els projectes internacionals estimulen el treball en equip i la gestió de projectes en entorns multiculturals, la qual cosa millora la capacitat d’adaptació i la resolució de conflictes. Això és crucial en un món globalitzat on les habilitats interculturals són essencials.En definitiva, la implicació en cooperació i intercanvi internacional prepara els individus i les institucions per a un entorn cada vegada més interconnectat, i aporta valor educatiu, professional i cultural. Això transforma l’educació i posa a punt els participants per a desafiaments globals.A través de l’Erasmus, podem arribar a enlairar i exaltar els nostres coneixements, fins a un nivell mai pensat per les persones desconeixedores del plaer que ens proporciona conèixer, viure i sentir noves cultures i diferents tipus d’ensenyaments, així com compartir noves experiències inoblidables en el record, en una societat on la immediatesa és el pa de cada dia, on estem acostumats a tenir-ho tot, podríem dir immediatament, i on l’única cosa persistent són les nostres vivències. I com no, una de les millors vivències per recordar i memorar és l’Erasmus.

L’Erasmus que proporciona l’institut Torre Vicens ha estat valorat positivament pels seus alumnes. L’Erasmus ens ha ofert una gran varietat de països als quals viatjar, diferents tipus de durada i diferents activitats educatives i lúdiques.Gràcies a totes aquestes oportunitats, els alumnes participants de l’Erasmus han definit l’estada com una experiència, inoblidable, divertida i curiosa.Enriquiment cultural: Els intercanvis Erasmus ens ofereixen l’oportunitat de submergir-nos en noves cultures, idiomes i tradicions. Tenim la possibilitat de viure i estudiar en un entorn completament diferent del nostre, cosa que ens permet expandir els nostres horitzons i desenvolupar una comprensió més profunda i respectuosa de la diversitat cultural.Desenvolupament d’habilitats lingüístiques: Viure en un país on es parla un idioma diferent del nostre és una excel·lent manera de millorar les habilitats lingüístiques. Els participants d’Erasmus tenim l’oportunitat de practicar l’idioma local en situacions quotidianes, cosa que accelera el nostre aprenentatge i ens brinda un avantatge significatiu en el món globalitzat d’avui.Xarxa de contactes internacionals: Durant la nostra estada a l’estranger, els estudiants d’Erasmus tenim l’oportunitat de conèixer persones de tot el món, tant companys de classe com locals. Aquesta xarxa de contactes internacionals no sols enriqueix la nostra experiència social, sinó que també pot obrir portes a futures oportunitats professionals i acadèmiques.Desenvolupament personal: L’experiència de viure i estudiar a l’estranger implica enfrontar-nos a reptes nous i adaptar-nos a un entorn desconegut. Aquesta capacitat d’adaptació i resiliència enforteix la confiança en nosaltres mateixos i fomenta el nostre creixement personal. Els participants d’Erasmus solem tornar a casa amb més autonomia, maduresa i una nova perspectiva del món.Experiència acadèmica enriquidora: Els intercanvis Erasmus ens ofereixen l’oportunitat d’estudiar institucions acadèmiques de renom internacional. Aquesta experiència acadèmica única ens permet explorar noves àrees d’estudi, accedir a recursos i experts especialitzats, i ampliar el coneixement en el nostre camp d’interès.Els alumnes que han participat en una estada a Verona afirmen que van viure experiències d’allò més divertides. Diuen que van fer una competició en un restaurant d’aquella ciutat sobre qui és capaç de menjar més pizza en un temps determinat. Va ser només una de les experiències lúdiques que van experimentar a Itàlia. Altres alumnes que van tenir la sort de participar en un Erasmus, en aquest cas amb destinació a Irlanda, van gaudir de les activitats organitzades per un institut d’aquest país i van poder fer un recorregut en vaixell, tot observant els meravellosos i impressionants penya-segats i el bonic paisatge de la costa.

El punt de vista dels estudiants de Secundària Un record inesborrable

“Era un matí calorós de l’estiu passat quan viatjava, juntament amb una companya d’un curs superior, per primer cop sense cap acompanyant adult. Tornava d’un Erasmus de llarga durada a Alemanya, emocionada de poder retrobar-me amb els meus familiars i amics més propers, però a la vegada agitada. Em sentia a la vora d’un precipici amb ganes d’emprendre el vol cap a una experiència que de sobte marcaria un abans i un després a la meva vida. Recordo encara el comiat desolador de la família que m’acollí, la qual romandrà sempre en una part del meu cor, per després agafar un tren fins a l’aeroport i començar una abundant trajectòria que encara conservo amb amor en forma d’un record immortal”. Així ho explica la Sara.