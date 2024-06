El ayuntamiento de Lleida abrirá en septiembre un nuevo centro operativo de la Guardia Urbana en el Centro Histórico

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida abrirá este septiembre un centro operativo de la Guardia Urbana en el centro cívico de l'Ereta para mejorar la seguridad en el Centro Histórico. Un anuncio que llega semanas después de que se abriera un equipamiento idéntico en la Mariola y que ha hecho esta mañana el alcalde, Fèlix Larrosa, en su intervención en el pleno sobre el estado de la ciudad.

Una sesión en el que la seguridad ha sido el foco central del debate y en la que el gobierno del PSC sacó pecho de los proyectos y medidas impulsadas en su primer año de mandato, mientras que la oposición afirmó que la ciudad está más sucia y es más insegura que en junio del 2023.

"Me he encontrado obstáculos, pero no me he quejado y he asumido proyectos del mandato anterior que no compartía por el bien de la ciudad", ha dicho Larrosa nada más empezar, poniendo como ejemplo las obras de la nueva estación de autobuses o la reforma de la avenida de Prat de la Riba.

Ha remarcado que en apenas un año han expedido 2.461 permisos de obra, que han cumplido el 91% de las 134 medidas que anunciaron cuando formaron gobierno y que han firmado el decreto de adhesión para garantizar el empadronamiento en Lleida de acuerdo a la normativa de la Generalitat.

En cuanto a la seguridad, ha recordado que en 2023 "los hechos delictivos se redujeron un 9%", la puesta en marcha de las patrullas de proximidad y el aumento de vigilancia en l'Horta. Por otro lado, ha mostrado su disconformidad con el actual contrato de mantenimiento de la jardinería y ha celebrado que la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) ha recuperado su estabilidad económica.

Por su parte, el jefe de la oposición y del PP, Xavi Palau, ha empezado su intervención asegurando que Lleida "ha pasado de ser la capital de los okupas en el mandato anterior al de la delincuencia en este" y que las acciones del gobierno "nos han llevado al caos". Ha añadido que "las políticas del buenismo han traído una Lleida más sucia, incívica e insegura" y aseveró que esta situación "se soluciona con políticas de sentido común".

La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, ha hecho la intervención más dura de la sesión, poniéndole a Larrosa un 3,5 de nota de su primer año de gobierno "basándonos en los compromisos que asumió al principio del mandato" y le ha afeado que "lleva todo el año haciendo anuncios, pero no ha hecho nada". Ha añadido que "de no haber sido por los proyectos que impulsamos en el mandato anterior, con ERC en el gobierno, hoy vendría con la mochila vacía".

En su segunda intervención, Freixanet ha dicho que Larrosa "es un maestro del humo y las palabras vacías" y que "la realidad es que se ha demostrado que es un alcalde que miente". Una afirmación que Larrosa ha pedido retirar y que posteriormente le ha respondido señalando que los republicanos "engañaron a la ciudadanía" cuando gobernaron, recordándoles que habían presupuestado erróneamente el nuevo pabellón de la Fira y que tenían 2,8 millones de euros en facturas pendientes de tramitar.

A su vez, la teniente de alcalde, Begoña Iglesias, recordó a ERC que "durante su mandato tenían listas para instalar las cámaras de vigilancia en la calle Sant Antoni y no lo hicieron y no pusieron en marcha los drones de la Guardia Urbana", mientras que en materia de limpieza "lo único que hicieron fue poner la recogida puerta a puerta en Pardinyes, que no ha funcionado, y no escribieron ni una línea del nuevo contrato de limpieza, lo que nos ha obligado a prorrogarlo dos años más".

Por otro lado, la portavoz de Junts, Violant Cervera, ha destacado que desde el inicio del mandato "elegimos hacer una oposición constructiva en lugar de destructiva, que hubiera sido lo más cómodo" y ha reafirmado su compromiso "de ser socios de la ciudad aunque sabemos que eso nos pone en la diana de otros grupos de la oposición, que en algunas ocasiones han acabado en ataques personales".

Ha recordado que parte de los proyectos que se están acabando ahora los impulsaron ellos en el anterior mandato y ha lamentado que el gobierno "no ha sido del todo diligente" con la tramitación del plan de la estación. Por su parte, la portavoz de Vox, Gloria Rico, ha dicho que "no podemos seguir viendo la degradación de Lérida" y que el aumento de la inseguridad se debe a la inmigración ilegal. así como a las políticas de izquierdas, el soberanismo y "una derecha permisiva".

Su homóloga del Comú, Laura Bergés, ha dicho que al gobierno "le falta mano izquierda y le sobra mano derecha". Ha criticado que la mejora de la seguridad se centre en poner más agentes y no reforzar las políticas de acción social y comunitarias y que "tenemos un problema de degradación en los barrios, de empobrecimiento de la población y de cohesión social y mientras esto siga así no tendremos una ciudad más limpia y segura".