La Cámara de Comercio de Lleida pide celeridad para Torreblanca y dice que hay 2 grandes empresas interesadas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por

La Cámara de Comercio de Lleida pide celeridad en la puesta en marcha del polígono industrial de Torreblanca, cuyo plan director está pendiente de aprobación desde hace más de un año, en cartas que envió hace un mes a la empresa pública Adif y al ministerio de Transportes para solicitar información sobre los permisos que faltan para que la Generalitat pueda dar una luz verde esperada con “nerviosismo” por el sector industrial leridano. El presidente de la Cámara, Jaume Saltó, explica que Adif respondió explicando que el informe que faltaba es desfavorable “por defectos de forma y se debe corregir, pero no es insalvable”. También afirma que por el momento han recibido dos peticiones de grandes empresas de fuera de Lleida interesadas en ocupar una de las parcelas de al menos 30.000 metros cuadrados que deberán tener el polígono y no se ofrecen en ninguna otra área industrial de la demarcación.

No disponer de suelo industrial de gran tamaño es “muy negativo”, valora Saltó, porque las empresas que lo requieren no tienen alternativa en Lleida y deberían instalarse fuera de la provincia. Una de ellas podría ser la firma leridana Supsa Supermercats Pujol, titular de la cadena Plusfresc, que está interesada en un solar de 60.000 metros cuadrados para trasladar a Torreblanca su sede central. El director de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, Rafel Oncins, explica que ya “tenemos alguna conversación” para buscar un polígono alternativo “si vemos que pasado el verano no se ha desencallado” la documentación que falta para aprobar el proyecto y que las obras puedan empezar en el año 2025. Añade que el Fòrum Secore, integrado por una quincena de agentes económicos y sociales leridanos, trasladó la necesidad de agilizar la burocracia a principios de junio al Senado.

La senadora republicana Sara Bailac presentó entonces s una moción para instar al gobierno del Estado a “impulsar el proyecto de la estación intermodal de mercancías de Torreblanca-Quatre Pilans”, entre otras medidas.La estación ferroviaria intermodal prevista en el futuro polígono es vital para el proyecto, sobre todo a causa del interés que han manifestado las fábricas de pienso en transportar la materia prima (grano) desde los puertos de Tarragona en un medio de transporte más eficiente y sostenible. “Así evitaríamos cientos de camiones que a día de hoy siguen llenando las carreteras”, concluye Saltó.