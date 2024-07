El mercadillo ilegal de la plaza del Dipòsit de Lleida va en aumento

Publicado por Sònia Espín Redactora de Local imágenes grabadas de incógnito y cedidas a SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Los vecinos del Centro Histórico de Lleida lanzan un SOS por las condiciones del barrio, que aseguran que no hacen más que empeorar. Denuncian que el mercadillo ilegal que se organiza habitualmente en la plaza del Dipòsit está adquiriendo grandes proporciones, sobre todo los fines de semana, con una treintena de personas que venden ropa, calzado y todo de objetos, incluso cubierto, exhibiéndoles en lonas en el suelo.

Afirman también que justo a lado del centro educativo ubicado en la calle la Palma hay un “narcosolar” al que acuden toxicómanos y detallan que en él se pueden encontrar jeringuillas y otros utensilios que estas personas utilizan para drogarse. Otro de los puntos en los que denuncian tráfico de drogas es un aparcamiento cerca de la plaza del Dipòsit y también en la plaza Josep Solans, que consideran que se ha convertido en un “gueto” formado por familias conflictivas. Relatan que en el barrio también suele haber peleas y que sufren incivismo de manera generalizada, como personas que hacen sus necesidades en la calle o que se lavan en fuentes públicas. Asimismo, recuerdan que sigue habiendo personas que duermen al raso.

Una jeringuilla en un “narcosolar” que denuncian los vecinos

Tanto la asociación de vecinos de Jaume I el Conqueridor como la plataforma Som Veïns remarcan que han llamado en reiteradas ocasiones a la Guardia Urbana para denunciar el mercadillo ilegal y el resto de situaciones, que se repiten sin cesar, sin que por el momento se hayan logrado solucionar. “Ya no sabemos qué hacer. Esto se nos está escapando de las manos”, indica un portavoz de la asociación de vecinos, y un integrante de Som Veïns argumenta que “cuando no se hace nada, pasa esto”. “El actual equipo de gobierno municipal usaba esto [la situación del Centro Histórico] para atacar al anterior pero ahora los problemas están igual o peor. No hacen cambios, solo propuestas que son solo postureo”, opina.

La Paeria señala que desde la semana pasada ha intensificado la vigilancia estableciendo seis agentes fijos de la Urbana en la plaza del Dipòsit y su entorno entre las 19.00 y las 22.00 horas, franja en la que ha detectado que hay más actividad irregular. Añade que este refuerzo se suma al patrullaje, la vigilancia habitual y los decomisos que hacen diariamente.