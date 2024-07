La Paeria tendrá la plena titularidad de la estación de buses de Saracíbar

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento recuperará la plena titularidad de la estación de autobuses de la calle Saracíbar (hoy un apeadero) a cambio de que su antigua concesionaria retire todos los litigios que tenía abiertos contra el consistorio. Según detalló ayer el gobierno municipal, el acuerdo contempla la retirada por parte de Adaliko SA, la empresa heredera de la antigua concesionaria Edalsa, la retirada de los cuatro recursos de procedimiento ordinario y las dos peticiones de medidas cautelares que tenía abiertas en el juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida, y que presentó cuando el consistorio recuperó la concesión el 24 de marzo de 2022 al no estar conforme con la reversión de varios espacios de la antigua terminal, ya que aseguraba que dos de las tres fincas registrales, las correspondiente a las oficinas y al antiguo restaurante San Bernardo, no formaban parte de la concesión. Adaliko también renuncia al litigio penal que tenía abierto contra una funcionaria municipal dentro de este conflicto de reversión de bienes. El acuerdo, que deberá ser ratificado en el pleno y posteriormente por el juez que lleva los litigios, también contempla que ambas partes dan por liquidada y extinguida definitivamente la concesión sin que haya posibilidad de presentar reclamación alguna, de modo que todos los bienes pasarán a manos del ayuntamiento.

El alcalde, Fèlix Larrosa, presentó ayer este acuerdo en una junta de portavoces extraordinaria y se mostró contento con el contenido del pacto. “Estamos satisfechos porque desatascamos un tema más y contribuye al clima de paz que necesita la ciudad”, aseguró Larrosa, que remarcó que de no haberse alcanzado un acuerdo podría haberse llegado “a una situación de bloqueo que podría haberse alargado durante años y no beneficiaría a nadie”. Actualmente la de la calle Saracíbar no es una estación sino un apeadero, denominación que recibió cuando pasó a manos de la Paeria. Seguirá así hasta que la nueva terminal junto a la estación de trenes esté acabada y entonces pasará a tener nuevos usos. Sobre cuáles serán, la Paeria prevé llevar a cabo en otoño un proceso de participación ciduadana para decidirlos.

Un equipamiento degradado y obsoleto que espera su jubilación

El estado del apeadero de buses de la calle Saracíbar ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente cuando la Paeria asumió su gestión en 2022. El mismo día en el que recibió las llaves, el gobierno municipal de entonces, liderado por ERC y Junts, ya denunció que las condiciones en las que se lo habían encontrado es “mucho peor de lo esperado” e hicieron importantes inversiones para limpiar el espacio, renovar parte de su instalación eléctrica y habilitar puntos de venta de billetes. La Paeria incluso celebró un pleno extraordinario para hablar del estado de la estación y de los litigios con la antigua concesionaria y el alcalde de entonces, Miquel Pueyo, llegó a decir que la estación “era una auténtica mierda”. Ahora, la estación convertida en apeadero seguirá activa hasta que la nueva estación esté lista, lo que la Generalitat calcula que será en marzo de 2026.