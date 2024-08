La oposición veta dar la medalla de la ciudad de Lleida al exalcalde Àngel Ros

La propuesta del gobierno municipal de conceder la medalla de la ciudad al exalcalde Àngel Ros ha levantado ampollas en la oposición, que rechaza casi de forma unánime dar esta distinción al que fuera Paer en Cap entre 2004 y 2018, año en el que dejó el cargo para ser embajador de España en Andorra hasta 2023. La propuesta de Ros a la medalla de la ciudad se hizo pública ayer junto con otras 34 distinciones; 24 placas y 11 medallas de diferentes categorías. Sin embargo, el gobierno tiene difícil, por ahora, sacarla adelante, ya que según el reglamento se necesita el voto a favor de dos terceras partes del pleno, 18 concejales. El gobierno del PSC cuenta con 9 ediles, de modo que necesitaría como mínimo doblar los apoyos, pero ni PP, ni ERC ni Junts, todos con cinco, parecen estar por la labor.

El jefe de la oposición y líder del PP, Xavi Palau, dijo que “es conveniente que las distinciones tengan consenso” y que trabajarán en esta línea. Sin embargo, admitió que “llama la atención que en la propuesta del gobierno del PSC hay varios excargos socialistas, una circunstancia inédita”. ERC avanzó que no votará a favor y que la propuesta no había sido pactada. A su vez, la edil republicana Sandra Castro, dijo en Ua1Radio que Ros “fue el alcalde que negó la violencia policial del 1-O, que abrió las puertas que permitieron el expolio del Museu de Lleida y no sé qué méritos ha podido tener para ser medalla de la ciudad más allá de tener un carnet político que coincide con el del equipo de gobierno”.

La portavoz de Junts, Violant Cervera, también dijo que votarían “no” porque Ros “puso la alfombra roja a la Guardia Civil durante el 155 para que se llevaran las obras del Museu de Lleida” y porque “no defendió a su gente el 1-O cuando eran pegados por la Policía Nacional y lo justificó, a diferencia de otros alcaldes de su mismo color”. Su homóloga de Vox, Gloria Rico, dijo que no ve ético “que un alcalde socialista le de a otro de su partido una medalla de la ciudad”, mientras que la edil del Comú, Laura Bergés, criticó que se quiera distinguir a alguien “que dejó la Paeria intervenida” y con unos servicios “claramente insuficientes”.

La alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, dijo que espera tener “el máximo consenso” de los grupos para otorgar las distinciones y recordó que han aceptado todas sus propuestas. Por su parte, Ros no quiso hacer declaraciones y se limitó a agradecer al alcalde, Fèlix Larrosa, que lo haya propuesto.