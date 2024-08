El parque de los Pitufos de Lleida: la gran apuesta que acabó en fiasco

La recuperación de Les Basses ha sido la asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales desde que cerraron las piscinas y uno de los proyectos con más repercusión fue el de un parque dedicado a los Pitufos, que impulsaron el entonces alcalde, Àngel Ros, y el jefe de la oposición, Joan Ramon Zaballos (CiU). En 2014 presentaron el acuerdo con la empresa IMPS, que gestionaba los derechos de estos personajes, e incluso asistió Véronique Culliford, hija del dibujante belga Pierre Culliford ‘Peyo’, creador de los Pitufos. Pero esa gran apuesta quedó en nada y tres años después un nuevo gobierno le dio el carpetazo definitivo. Ros opina que hubiera sido “una gran solución”, pero dice que hubo que desistir “porque faltaron inversores”.

Detalla que la marca “nos cedía los derechos y atracciones, pero para desarrollar toda la actuación urbanística y los equipamientos creo recordar que hacía falta una inversión de unos 30 millones”. Afirmó que entonces “eran años difíciles” porque muchas empresas todavía sufrían los efectos de la crisis por el crack de la construcción. Opina que ahora la mejor opción es que sea un parque urbano parausos familiares, deportivos y de ocio para “el disfrute general”, y celebra que el ayuntamiento esté trabajando en esta línea. También entiende que no tendría sentido recuperar las piscinas, porque hay en los barrios.

Zaballos cree que “la coyuntura temporal y política” no fue favorable para llevar adelante este proyecto. “Una situación de final de mandato en la que yo al siguiente no seguía y no todos en mi partido veían igual. Y las elecciones estaban cerca”, apunta. Recuerda que “todos decían que era un proyecto genial, pero no se concretó, aunque los números salían”. Para que Les Basses vuelva a ser “el orgullo de los leridanos” apuesta por ubicar allí “algo que no exista en ningún otro lugar, que atraiga a gente y cree puestos de trabajo, como un parque infantil vinculado con la Fira de Titelles o Animac”.