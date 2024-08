El retraso en una ayuda cuesta 26.000 € a la Paeria

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria ha aprobado abonar 26.038,36 euros a la empresa Trèvol Lleida SA, concesionaria del gimnasio municipal Trèvol, tras la alegación que esta presentó pidiendo esta cantidad en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago de una subvención de 950.400 euros que había sido otorgada por el Consell Català de l’Esport en 2012 para construir una piscina cubierta en el complejo deportivo municipal.

La construcción y explotación se adjudicaron definitivamente en febrero de 2009 a la empresa Construcciones Feu SA, pero la empresa quebró, por lo que Trèvol también solicitó al ayuntamiento el pago de 47.947,94 euros. Explicó que Construcciones Feu SA no pudo prestar las obras como consecuencía de su situación de quiebra y extinción, que Trèvol asegura que fueron motivadas por el retraso por parte del ayuntamiento en el pago de la subvención. La Paeria desestimó esta alegación al concluir que “no corresponde asumir al ayuntamiento los costes de unas obras de reparación por mala ejecución por parte de la constructora de las instalaciones”, aunque se argumente que Trèvol no las hubiera tenido que asumir si Construccions Feu no hubiese quebrado y que Construcciones Feu quebró debido al retraso en el pago.El CEM Trèvol, de titularidad municipal, es gestionado en régimen de concesión desde que se inauguró en abril de 2010. Es uno de los dos principales gimnasios de la ciudad.