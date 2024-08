El retard en una ajuda costa 26.000 euros a la Paeria de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha aprovat abonar 26.038,36 euros a l’empresa Trèvol Lleida SA, concessionària del gimnàs municipal Trèvol, després de l’al·legació que aquesta va presentar demanant aquesta quantitat en concepte d’interessos de demora pel retard en el pagament d’una subvenció de 950.400 € que havien estat atorgats pel Consell Català de l’Esport el 2012 per construir una piscina coberta al complex esportiu municipal. La construcció i explotació es van adjudicar definitivament el febrer del 2009 a l’empresa Construcciones Feu SA, però l’empresa va fer fallida, per la qual cosa Trèvol també va sol·licitar a l’ajuntament el pagament de 47.947,94 €.

Va explicar que Construcciones Feu SA no va poder deixar les obres a conseqüència de la seua situació de fallida i extinció, que Trèvol assegura que van ser motivades pel retard per part de l’ajuntament en el pagament de la subvenció. La Paeria va desestimar aquesta al·legació al concloure que “no correspon assumir a l’ajuntament els costos d’unes obres de reparació per mala execució per part de la constructora de les instal·lacions”, encara que s’argumenti que Trèvol no les hagués hagut d’assumir si Construcciones Feu no hagués fet fallida i que Construcciones Feu va fer fallida a causa del retard en el pagament. El CEM Trèvol, de titularitat municipal, és gestionat en règim de concessió des que es va inaugurar l’abril del 2010. És un dels dos principals gimnasos de la ciutat.