Quejas de Vallcalent y Joc de la Bola por las prácticas de las autoescuelas

Vecinos de la partida de Vallcalent y del barrio de Joc de la Bola lamentan las “retenciones diarias” que sufren en el tramo de la avenida Onze de Setembre entre la avenida de Fleming y la calle Joc de la Bola, desde donde comienzan y acaban los exámenes prácticos para tener el carnet de coche. Afirman que los vehículos de las autoescuelas causan colas cuando se acumulan para el aparcamiento, debido a que la calle es de un solo carril por sentido.

El presidente de la asociación de vecinos de la partida de Vallcalent, Francesc Montardit, escribió una carta a la concejala de Movilidad, Cristina Morón, en la que pide “trasladar la zona de exámenes a otro sitio de la ciudad donde haya doble carril”. Asimismo, afirma que “nos han informado de que la DGT no accede a cambiar la ubicación porque tiene que estar cerca de su sede” de la calle Alcalde Pujol, por lo que propone moverla a Fleming. “Los vecinos de la partida utilizamos mucho esta vía, que comunica la sección norte con la sur”, añade.Por su parte, el presidente de la junta vecinal de Joc de la Bola, Antoni Vila, valora que “lo más coherente sería repartir la carga por diferentes espacios de la ciudad para que el impacto no sea tan grande, de manera que solo estuvieran uno o dos días a la semana en Onze de Setembre”. Añade que “los jueves ya salen desde el polígono dels Frares porque hay mercado, por lo que no debería ser difícil buscar más espacios”.

Esperan que el plan del Parc de les Arts avance a inicios de 2025

■ La junta vecinal de Joc de la Bola espera que el proyecto del Parc de les Arts se pueda definir y calendarizar durante los primeros meses de 2025. “La Paeria nos ha pedido que demos este año de margen porque el proyecto está pendiente de recibir posibles subvenciones”, explica Vila. La edil del barrio, Begoña Iglesias, explicó en febrero que la Paeria ha pedido una subvención a la Generalitat para construir una biblioteca en el espacio, así como que presentaría una propuesta para urbanizar el parque con fondos europeos Next Generation.