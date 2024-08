Queixes de Vallcalent i Joc de la Bola per les pràctiques de les autoescoles

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns de la partida de Vallcalent i del barri de Joc de la Bola lamenten les “retencions diàries” que pateixen en el tram de l’avinguda Onze de Setembre entre l’avinguda de Fleming i el carrer Joc de la Bola, des d’on comencen i acaben els exàmens pràctics per tenir el carnet de cotxe. Afirmen que els vehicles de les autoescoles provoquen cues quan s’acumulen per a l’aparcament, a causa que el carrer és d’un sol carril per sentit. El president de l’associació de veïns de la partida de Vallcalent, Francesc Montardit, va escriure una carta a la regidora de Mobilitat, Cristina Morón, en la qual demana “traslladar la zona d’exàmens a un altre lloc de la ciutat on hi hagi doble carril”. Així mateix, afirma que “ens han informat que la DGT no accedeix a canviar la ubicació perquè ha d’estar a prop de la seu” del carrer Alcalde Pujol, per la qual cosa proposa moure-la a Fleming. “Els veïns de la partida utilitzem molt aquesta via, que comunica la secció nord amb la sud”, afegeix.

Per la seua part, el president de la junta veïnal de Joc de la Bola, Antoni Vila, valora que “el més coherent seria repartir la càrrega per diferents espais de la ciutat perquè l’impacte no sigui tan gran, de manera que només estiguessin un o dos dies a la setmana a Onze de Setembre”. A més a més, afegeix que “els dijous ja surten des del polígon dels Frares perquè hi ha mercat, per la qual cosa no hauria de ser difícil buscar més espais”.

Esperen que el pla del Parc de les Arts avanci a inicis del 2025

■ La junta veïnal de Joc de la Bola espera que el projecte del Parc de les Arts es pugui definir i planificar durant els primers mesos del 2025. “La Paeria ens ha demanat que donem aquest any de marge perquè el projecte està pendent de rebre possibles subvencions”, explica Vila. L’edil del barri, Begoña Iglesias, va explicar al febrer que la Paeria ha demanat una subvenció a la Generalitat per construir una biblioteca a l’espai, així com que presentaria una proposta per urbanitzar el parc amb fons europeus Next Generation.