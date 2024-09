Justicia permite de nuevo a presos asesinos trabajar en la cocina

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una circular del anterior departamento de Justicia permite de nuevo a los internos con condenas por delitos de sangre poder trabajar en las cocinas de las prisiones catalanas. Precisamente esta semana la cárcel de Lleida decidió apartar de forma preventiva a un interno que trabajaba en la cocina de la prisión a pesar de tener una condena por homicidio, como avanzó este diario. El pasado marzo fueron apartados de la cocina de la prisión leridana cinco internos condenados por delitos de sangre, uno de ellos el que esta última semana había vuelto a trabajar en este espacio, tras el asesinato de una cocinera en Mas d’Enric, en Tarragona, a manos de un recluso.

El texto, que tiene previsto entrar en vigor el próximo 1 de octubre, considera que algunos talleres productivos industriales, la cocina, la panadería, la lavandería, las tiendas y trabajos fuera de los módulos como jardinería o almacenes son considerados de especial riesgo para la seguridad. Por ello, para acceder a estos puestos de trabajo por parte de los internos establece una serie de requisitos adicionales, pero no veta a los presos por tipo de delito, sino por su comportamiento. Si no hay cambios, los presos con delitos de sangre podrán regresar a la cocina u otros destinos peligrosos si cumplen con los requisitos que se han endurecido y hará falta haber transcurrido al menos el último año sin ningún expediente disciplinario, ni haber estado en aislamiento en los dos últimos años, deberán cumplir los programas de tratamiento, no podrán tener un “riesgo de reincidencia delictiva violenta alto” y una Unidad de Seguridad Interior hará un “análisis de idoneidad” para evaluar si está capacitado. Asimismo, la circular señala que serán despedidos si es sancionado, enviado a primer grado o está más de dos meses sin pagar la indemnización a la víctima.

“La circular es del anterior Govern y se revisará”

Fuentes del departamento de Justicia, que ahora está liderado por el conseller Ramon Espadaler, señalaron ayer que la circular es del anterior equipo, con Gemma Ubasart como consellera, y que se revisará. “Si hay alguna cosa susceptible de mejora se hará”, señalaron. Sin entrar en detalles del texto del documento, las mismas fuentes remarcaron que el departamento está en proceso de revisión de todos los sistemas y criterios habituales y que están en proceso de revisión del sistema por el que los internos acceden a los puestos de trabajo en el interior de las cárceles catalanas. También recordaron que se está trabajando para reforzar al máximo las medidas de seguridad. El pasado miércoles, el sindicato CSIF afirmó que “los internos condenados por delitos de sangre, con un historial de violencia penal o penitenciaria, o con patologías psiquiátricas, no tienen que tener acceso a destinos de riesgo potencial, como es una cocina penitenciaria”.