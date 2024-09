El curso de FP arranca con 1.943 vacantes pero con alumnos que no saben dónde estudiarán

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo curso empezó ayer para los alumnos de Formación Profesional con la paradoja de que aún hay 1.943 plazas vacantes en los centros de la província, mientras que centenares de alumnos que en las dos tandas de asignación previas no fueron admitidos en ciclos formativos con overbooking no podrán matricularse y empezar el curso hasta octubre. El departamento de Educación publicó ayer las vacantes, que ascienden a 19.514 plazas en Catalunya, y abrió un tercer proceso de solicitudes de preinscripción que se cerrará el próximo lunes. Esta ampliación es accesible tanto para los alumnos que ya se presentaron al inicio del proceso como para aquellos que no hayan participado hasta el momento.

El proceso de matriculación continuará el próximo jueves día 19, cuando se publicará la lista de admitidos. Los alumnos y familias deberán esperar hasta el día 25 para saber dónde han sido asignados, y las matrículas se llevarán a cabo del día 26 al 30 de septiembre. Así, no empezarán el curso hasta los primeros días de octubre.El director de un centro de la ciudad define el proceso como “caótico”. Valora positivamente la intención de favorecer a los alumnos con más nota en la asignación de las plazas en primera opción, pero “de cara al curso que viene se tendría que revisar” porque muchos no tienen plaza asignada hasta finales de septiembre y no saben en qué especialidad o centro serán admitidos. Esta situación causa una “inquietud enorme” entre las familias, asegura. Otro director lamenta que las demoras en las asignaciones se deben a trámites burocráticos y explica que el hecho de que algunos alumnos no puedan empezar los ciclos hasta finales de mes “ralentiza un poco el inicio del curso” porque se deben repetir algunas explicaciones, como las de seguridad en grados de mecánica o instalaciones.De las casi 2.000 plazas que por el momento han quedado vacantes en Lleida, 1.021 son de ciclos formativos de grado medio –752 en las comarcas del llano y 269 en el Pirineo– y otras 922 plazas son de grados superiores –781 en el llano y 141 en el Pirineo–.

La UdL empieza con un 4% más de estudiantes y 38 grados llenos

Los alumnos universitarios y de Bachillerato también empezaron el curso ayer. La Universitat de Lleida (UdL) indicó que cuenta con unos 9.500 alumnos, de los que 2.599 son estudiantes de primero, un 4% más que en el último curso. Por su parte, según los datos del departamento de Educación, unas 12.000 personas empezaron ayer el Bachillerato y los grados de FP.La vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad de la UdL, Paquita Santiveri, celebra “la tendencia a la alza de la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en los últimos cuatro años” y señala que 38 de los 55 grados de la universidad están llenos. La UdL ha cubierto un 93% de las 2.317 plazas que ofrecía en los centros propios, y todavía quedan las asignaciones de las personas que hicieron la selectividad en septiembre.Por otra parte, Santiveri reiteró que la UdL prevé empezar a impartir el grado de Enfermería en Tremp a partir del próximo curso, así como que espera actualizar el plan de estudios del grado de Geografía de cara al curso 2026-2027.