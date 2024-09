Vuelven las novatadas en la canalización del río en Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Decenas de jóvenes participaron este jueves en las novatadas en la canalización del río Segre en Lleida, coincidiendo con el inicio del curso universitario.

El nuevo curso empezó ayer para los alumnos de Formación Profesional con la paradoja de que aún hay 1.943 plazas vacantes en los centros de la província, mientras que centenares de alumnos que en las dos tandas de asignación previas no fueron admitidos en ciclos formativos con overbooking no podrán matricularse y empezar el curso hasta octubre. El departamento de Educación publicó ayer las vacantes, que ascienden a 19.514 plazas en Catalunya, y abrió un tercer proceso de solicitudes de preinscripción que se cerrará el próximo lunes. Esta ampliación es accesible tanto para los alumnos que ya se presentaron al inicio del proceso como para aquellos que no hayan participado hasta el momento. Más información