Metrovacesa ofrece pactar la rescisión de las Torres del Cel

La propietaria del terreno en el que se iban a levantar dos torres de viviendas junto al palacio de congresos de la Llotja, la empresa Metrovacesa, propuso ayer al Centre de Negocis i Convencions (CNC) buscar una solución pactada a la extinción del contrato para que la finca vuelva a manos del ayuntamiento, según ha podido saber este diario. La oferta llegó el mismo día que el consejo de administración del CNC, el ente que gestiona la Llotja, acordó iniciar los trámites para extinguir el contrato que tenía con Metrovacesa para construir estas torres, bautizadas como las Torres del Cel. Sin embargo, decidió posponer durante un mes la decisión sobre la fórmula por la que optará para hacer efectiva esta resolución. Al respecto, fuentes de la CNC aseguraron que “ya sea de una forma u otra, el terreno pasará a ser de nuevo del ayuntamiento”.

Metrovacesa tenía previsto invertir 30 millones de euros para hacer las torres y empezó las obras para levantar la primera en verano de 2019, e incluso inició la venta de pisos sobre plano. No obstante, en noviembre de ese mismo año se pararon las obras y desde entonces no volvieron a reanudarse. En verano de 2022, el anterior gobierno municipal declaró caducada la licencia para hacer las torres, que había sido otorgada en junio de 2018 “por el incumplimiento del plazo de finalización de las obras”, que según la Paeria concluyó en febrero de 2022.La CNC vendió a finales de 2007 el terreno a la promotora Cerbat, integrada por una firma local y otra de Caixa Catalunya, por 49,5 millones de euros, con la obligación de construir las dos torres que preveía en el proyecto. Con esta cantidad la Paeria costeó la Llotja, pero el proyecto de las torres no prosperó por la crisis. El solar fue traspasado después al BBVA y finalmente acabó en manos de Metrovacesa.

La Llotja prevé cerrar el año con cifras récord de actos y público

El palacio de congresos de la Llotja acabará el año con cifras récord de actividad y visitantes, ya que prevé finalizar el 2024 con más de 203 acontecimientos y 139.014 asistentes. Unas cifras que, de confirmarse, serían las mejores que ha tenido la Llotja y superaría en un 30% a las del año pasado, cuando 102.863 personas acudieron a 165 acontecimientos. En este último trimestre del año ya hay confirmados 64 eventos, mientras que de cara a 2025 ya hay programados otros 84: 9 congresos, 25 convenciones y actos, así como medio centenar de espectáculos y conciertos.