ERC ve inacción para dotar a Pardinyes de otro aparcamiento

La senadora de ERC por Lleida, Sara Bailac, y el concejal Xavier Estrada denunciaron ayer que la Paeria no ha solicitado formalmente a Adif la cesión de los terrenos ubicados entre la estación de trenes y la calle Roger de Llúria para que puedan ser usados como aparcamiento, tal y como lleva reclamando la Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard) desde hace más de un año. Lo hicieron a raíz de que el Gobierno central haya respondido a una pregunta de Bailac en el Senado sobre esta cuestión indicando que la Paeria no ha pedido a Adif la cesión de los terrenos. La respuesta dice que “Adif no ha recibido propuesta formal por parte del ayuntamiento de Lleida”, por lo que “no existe ninguna negociación en curso para la cesión del uso de los suelos como aparcamiento”. Sin embargo, Adif no descartó hacerlo si el ayuntamiento se lo propone “siempre que estos terrenos no sean temporalmente necesarios para satisfacer necesidades del servicio ferroviario”. Cabe recordar que hasta hace una aproximadamente una década ese recinto era un parking de pago, pero se eliminó y desde entonces solo aparcan allí los vehículos de Adif. Además de Orvepard, la asociación de comerciantes de Pardinyes también pidió disponer del aparcamiento y ERC asumió esta reclamación.