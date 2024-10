El viejo colegio Cervantes será albergue de invierno y el hotel de la estación, de verano

La Paeria prevé una inversión de 13,8 millones en 5 años para desplegar su modelo de inclusión, que implica siete equipamientos y pisos por la ciudad, con un total de 519 plazas para personas vulnerables, distribuidas por perfiles, destacó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa. Subrayó que este modelo permitirá dejar de usar el pabellón 3 de la Fira para el plan Iglú y para alojar a personas que llegan a Lleida para la campaña agraria. El teniente de alcalde de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, detalló que la antigua escuela Cervantes, en la calle Cavallers, se convertirá temporalmente en un “equipamiento de urgencias climáticas” con 70 plazas para acoger los meses de frío a ‘sin techo’ o personas que residen en infraviviendas. Señaló que se podrán separar por sexos y edad y que habrá espacios comunes.

Para los meses de junio, julio y agosto habrá un “centro de acogida de transeúntes llegados durante la campaña agrícola” sin contrato y/o sin papeles, con 100 plazas. Se ubicará en el antiguo hotel de la estación de tren, si fructifica la negociación con Adif, como avanzó este diario, aunque el alcalde dijo que hay “conversaciones” con otros espacios hoteleros. Para alojar a temporeros con contrato, habilitarán un equipamiento modular en la calle Creu del Batlle de la partida Caparrella con 24 plazas en una primera fase, lista el próximo verano, y 24 más en una segunda. Enjuanes destacó que así podrán destinar menos pisos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana.La vieja escuela Balàfia será un ‘hub cívico’ con un edificio para la Casa Lila con servicios para mujeres y tres apartamentos para víctimas de violencia machista, otro con 25-30 plazas para personas sin hogar “mientras dure su itinerario” para ser autónomas, y un tercero para entidades del barrio y actividades para niños, jóvenes y mayores. El antiguo convento de las Josefinas se convertirá en el ‘hub Acadèmia”, con 25-30 plazas de pernoctación para ‘sin techo’ y reservadas para mujeres y personas de edad avanzada. La Paeria también proyecta la rehabilitación de pisos para personas en riesgo y urgencias, con 30 plazas en total.

Rechazo unánime de vecinos del Centro Histórico y de toda la oposición

Vecinos y oposición criticaron duramente este modelo. La plataforma Som Veïns lamentó el uso de la antigua escuela Cervantes. “Los vecinos del Centro Histórico estamos amenazados, rodeados de incívicos, traficantes, saturados de servicios de ciudad y abandonados por los representantes políticos”, afirmó. El PP aseguró que los vecinos de Noguerola, Estació y Avinguda del Segre “rechazan firmemente” destinar el hotel de la estación a albergue , cree que se ha decidido “de espaldas” a ellos y pidió que se abra un proceso participativo sobre sus usos. También está en contra que el colegio Balàfia y las Josefinas acojan a ‘sin techo’ y de cargar el Barri Antic con más servicios sociales. ERC criticó que cifre la inversión en “solo” de 13 millones, al no incluir el coste del mantenimiento, igual que Junts. Los republicanos aseguraron también que el uso previsto para el hotel de Adif “es una acción para dilapidar el plan de la estación”, opinión que compartió el Comú. También consideraron “injustificado” y “una irresponsabilidad muy grande” el uso previsto para la escuela Cervantes y ve “demasiado alejado” el centro para temporeros. Junts también se sumó a las críticas indicando que “se está Ravalizando el centro Histórico y si no hacemos algo, lo acabaremos de perder”, y rechazó el equipamiento para temporeros en la Caparrella “porque no ha habido consenso”. El Comú consideró que el modelo agrava la segregación social y ve “demagogia” en el PSC, que no apoyó un albergue de 70 en Pardinyes y “ahora a las 90 de Jericó suma 70 en el Cervantes”, aspecto que también criticó Junts. Vox tildó el modelo de “catastrófico”.

La Paeria espera contar con más de 4 millones de la Generalitat

El alcalde subrayó que este modelo tiene el aval de la Generalitat y confía en que destinará más de 4 millones para ayudar a financiarlo. También espera aportaciones del ministerio de Derechos Sociales, la Diputación, el Consorcio de Sinhogarismo de Lleida y financiación privada. Larrosa dijo que no quiere “personas durmiendo en la calle” y que el objetivo es “acabar con la pobreza” y ofrecer servicios “con humanidad”. Sobre posibles críticas por ubicar otro equipamiento social en Centro Histórico, afirmó que “prefiero tener a la gente recogida en un edificio y no vagando por la ciudad”. Además, remarcó que prevén un plan para relanzar el Barri Antic “emocionante y de esperanza”.