La Audiencia de Lleida obliga a un banco a devolver 4.000 € a una clienta por una estafa

Publicado por Laura García

La Audiencia Provincial de Lleida ha dictado una nueva sentencia que obliga a una entidad bancaria a reembolsar el dinero sustraído a una clienta que fue víctima de una estafa. En este caso, el banco tendrá que pagar cerca de 4.000 euros que los estafadores gastaron utilizando la tarjeta de crédito de una leridana sin su consentimiento. El fallo, que ratifica la sentencia de primera instancia favorable a la demandante, ya es firme.

La sentencia rechaza el recurso presentado por el banco después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona estimara la demanda de la clienta, quien solicitaba que Banco Santander le reintegrara el dinero que le habían sustraído de la tarjeta. En su denuncia, la mujer alegó que, en mayo de 2020, se le retiraron de sus cuentas corrientes 3.977 euros por supuestas compras hechas con su tarjeta de crédito, que ella no había realizado ni autorizado. Además, manifestó haber sido víctima de un ataque informático en su dispositivo móvil mediante el cual le robaron información privada por control remoto. Asimismo, señaló que avisó de inmediato al banco y presentó la correspondiente denuncia.

Según la Audiencia, en la denuncia ante los Mossos d'Esquadra, la víctima declaró haber rastreado su teléfono móvil con un antivirus y encontrado una app que no se había descargado ni instalado voluntariamente. El tribunal rechaza el recurso del banco al señalar que éste no ha podido demostrar una negligencia grave por parte de su clienta, ya que la entidad defendía que no había custodiado correctamente sus datos personales. Asimismo, indica que no se ha acreditado que las operaciones de pago fueran autorizadas por la demandante y resalta que ésta informó al banco tras recibir un mensaje de bloqueo de la tarjeta por operaciones inusuales. Así, obliga al banco a reintegrar el dinero dispuesto.

Otra sentencia similar de la Audiencia de Lleida

Hace unos meses, la Audiencia de Lleida ya ratificó otra sentencia que obligaba a Ibercaja a cubrir los 50.600 € que una pareja perdió al sufrir una ciberestafa. El tribunal declaró probado que el cliente fue víctima de una estafa de smishing, un ciberataque a través de SMS. En ambas sentencias, la Audiencia recuerda que la jurisprudencia es unánime al sentenciar que el banco debe reembolsar las cantidades sustraídas a su cliente, siendo la única excepción que éste haya cometido una negligencia grave que le haga responsable.

Aumento de las denuncias por estafa en Lleida

Tal y como publicó SEGRE, las denuncias por estafa se han disparado un 82% en los últimos cuatro años en Lleida. En lo que va de 2023, cada hora y media se ha registrado una denuncia, y ocho de cada diez estafas se cometen a través de Internet. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de extremar las precauciones y estar alerta ante posibles intentos de fraude, especialmente en el ámbito digital.