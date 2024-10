Multa de 2.001 euros a una discoteca de Lleida por no tener vigilancia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha sancionado con 2.001 euros a la empresa Global Festa 24 Hores SL, responsable de la discoteca Blin Blin de Alcalde Porqueres, por no tener personal de seguridad ni controladores de acceso el sábado 20 de julio, días después de que los responsables del local acordaran con los Mossos d’Esquadra que implantarían este servicio a raíz de las peleas y molestias que habían causado a los vecinos los clientes en semanas anteriores.

A raíz de esta situación, la Guardia Urbana abrió un expediente sancionador contra los responsables de la discoteca por haber cometido una presunta infracción administrativa grave, ya que incumplía “las normas específicas sobre servicios de vigilancia”.

Un portavoz de la discoteca informó que han aceptado la multa y que no tenían personal porque “en ese momento las tres empresas que prestan este tipo de servicios en Lleida no tenían trabajadores disponibles para esas fechas, pero a los pocos días ya teníamos vigilancia y controladores de acceso”. Reconoció que “no pudimos cumplir lo acordado ese día porque no encontrábamos a nadie que hiciera este servicio, es así de simple”. El portavoz añadió que desde entonces tienen seguridad y que “cuando cerramos acompañan a los clientes al final de la calle para evitar molestias a los vecinos, desde entonces la conflictividad se ha reducido”.