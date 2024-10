El Avant de las 7.05 sale de Lleida con más de una hora de retraso por falta de maquinista

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los usuarios del Avant de primera hora de la mañana si vieron afectados ayer por una nueva incidencia ferroviaria, en esta ocasión por falta de maquinista, que comportó que llegaran a Barcelona con más de sesenta minutos de retraso. El convoy que debía partir de la estación de Lleida-Pirineus a las 7.05 hacia Barcelona no salió y los pasajeros, 240 según Renfe, tuvieron que esperar más de una hora agolpados en la terminal hasta que finalmente inició su marcha a las 8.11. Pasajeros aseguran que llegaron a la Ciudad Condal a las 9.48.

La compañía ferroviaria atribuyó la demora en la partida del tren a “una incidencia operativa en origen relacionada con los turnos de los maquinistas”, de manera que a la hora prevista no había conductor disponible. Renfe no precisó la causa, pero descartó que estuviera relacionada con la huelga de ayer del sector del transporte de viajeros por carretera (mas información en páginas de la 3 a la 5).Por su parte, pasajeros afectados consideraron que el hecho de que no hubiera maquinista podría tratarse de “una huelga encubierta”. Un portavoz de la plataforma de usuarios Avant Lleida calificó de “nuevo caos de Renfe lo vivido ayer, ya que ni los propios trabajadores de la compañía sabían los motivos de esta demora. “Aquí nadie sabe nada y aquí hay centenares de trabajadores colgados”, añadió el portavoz de esta plataforma de usuarios, que fue creada para reclamar mejoras en el servicio.Hace menos de un mes, los viajeros de este mismo tren se vieron afectados por otra curiosa incidencia, ya que Renfe vendió por error más billetes que asientos. Y es que la compañía puso a la venta para el 30 de septiembre los billetes de las nuevas plazas del Avant de las 7.05 horas que duplicaban las que se ofrecían hasta entonces (de 236 a 472), cuando en realidad la doble composición no entraba en servicio hasta el 1 de octubre. Los pasajeros ‘de más’ viajaron de pie en otro tren hasta Tarragona y allí cambiaron a otro para ir hasta Barcelona.El pasado agosto, los trenes de la línea de alta velocidad Barcelona-Lleida-Madrid y Larga Distancia sufrieron retrasos de más de una hora en plena operación salida de las vacaciones por “un incidente en la infraestructura” a la altura de la estación de Camp de Tarragona.

Bus entre Balaguer y La Pobla por una avería en un tren de FGC

El tren de la línea R12 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que salía ayer a las 17.30 horas de Lleida no pudo hacer el trayecto entre Balaguer y La Pobla de Segur por culpa de una avería y se habilitó un transporte alternativo en autobús para sus viajeros, servicio que acabaron usando cuatro personas. La incidencia se detectó poco después de las 18.00 horas y FGC informó que la incidencia se resolvió al cabo de una hora. Sin embargo, FGC informó que el tren que salía de La Pobla de Segur a las 19.46 horas hizo el recorrido en autobús hasta Balaguer y desde allí los viajeros pudieron seguir con su viaje hasta Lleida-Pirineus en ferrocarril.