Dispensados en un año 494.000 envases de paracetamol con receta en Lleida

Médicos y farmacéuticos coinciden en que el paracetamol es el medicamento “comodín” de personas de todas las edades y el pasado año se dispensaron en Lleida casi medio millón de envases con receta, un 3% más, y la tendencia sigue al alza en 2024. Salud insiste en pedir precaución y recomienda bajar dosis a mayores de 65 años.

Los envases de paracetamol dispensados con receta en las farmacias de Lleida fueron el pasado año 494.316, casi medio millón, según la información facilitada por Salud. Esto supone una media de más de uno por cada leridano, ya que la demarcación cuenta con 453.914 habitantes. El número de envases fue un 3,4% más que los 478.015 del año anterior. En 2023 se vendieron 416.313 cajas de paracetamol en el llano (un 3,2% más que en 2022) y 64.412 en el Pirineo (un 4,3% más). Y entre enero y agosto de 2024 han vuelto a aumentar un 5,59% en Ponent y un 2,47% en el Pirineo.

La doctora leridana Mònica Solanes, vicepresidenta segunda de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), valora que “cada vez tenemos menos tolerancia al malestar y cuando sufrimos dolor buscamos un remedio rápido. Aún hay personas con mucho respeto o miedo a medicarse, pero no predominan”. Asimismo, explica que “prescribimos paracetamol con mucha tranquilidad a la población con varias patologías o de edad avanzada porque causa muy pocos efectos secundarios y las alergias no son habituales”. La farmacéutica Mònica Subirà, de la farmacia Baquero de Lleida ciudad, afirma que el paracetamol es el fármaco “comodín” para personas de todas las edades y valora que su uso ha ido en aumento desde la pandemia, ya que “se ha estado recomendando no tomar ibuprofeno en el caso de tener Covid”.

Más de un tercio de los usuarios leridanos de paractamol tienen 65 años o más

Salud constata que el 35,3% de los usuarios de paracetamol de la región sanitaria de Lleida y el 38,5% del Pirineo tienen 65 años o más. También indica que el número de usuarios a los que se les ha recetado ha crecido un 5,5% en la demarcación entre 2022 y el año pasado, de 119.635 a 126.274 personas. Al respecto, remarca el “contexto de crecimiento de población sostenido en los últimos años y el elevado envejecimiento”.

Solanes atribuye el aumento de usuarios con prescripción a la prohibición desde 2017 de la venta sin receta para las cajas de más de 10 comprimidos de 1 gramo. Salud indica que 8 de cada 10 envases de paracetamol dispensados a la población mayor de 65 años son del formato de 1 gramo, y afirma que en este grupo habría que priorizar los formatos más pequeños para no incrementar su riesgo de hepatotoxicidad. Salud recomienda no superar la dosis máxima de 2 gramos diarios a esta población y a pacientes con insuficiencia hepática o renal. Si se sufre una enfermedad grave de riñón, no se deben superar los 1,5 gramos diarios. “Intentamos asegurarnos de que los pacientes entiendan los riesgos y hacemos educación sobre las cantidades y en qué situaciones debemos tomar medicamentos”, concluye la doctora.

