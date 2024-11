Govern y administración local ganan en 2 años 2.300 empleados con plaza fija

Unos 2.300 interinos y empleados laborales temporales de la Generalitat y de las administraciones locales en las comarcas de Lleida se han convertido en funcionarios o laborales fijos entre 2021 y 2023, a raíz del proceso de estabilización puesto en marcha. No obstante, según los datos del Govern, el número de temporales sólo bajó en 467.

La Generalitat y las administraciones locales de la demarcación de Lleida han ganado 2.359 funcionarios y empleados laborales fijos entre 2021 y 2023, año en el que había 14.893, según la información que la Generalitat facilita en el banco de datos de la ocupación pública. De ellos, 12.285 eran funcionarios y otros 2.608, laborales fijos, mientras que dos años antes eran 10.276 y 2.258, respectivamente. Este aumento coincide con los dos primeros ejercicios en las que las administraciones pusieron en marcha el proceso de estabilización de interinos y temporales impuesto por la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que tenía como objetivo situar la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8% a finales de 2024 para cumplir con la normativa de la UE.

Sin embargo, este incremento no se ve reflejado del mismo modo en la disminución de los empleados interinos y temporales, ya que pasaron de los 5.412 de 2021 a los 4.945 de 2023, solo 467 menos. Al respecto, Alberto Rubio, responsable de administración pública del sindicato CCOO, precisó que el proceso de estabilización sigue en marcha. Indicó que a finales del pasado año había numerosas plazas cuyo concurso de méritos o concurso-oposición había finalizado, pero las personas que las habían ganado todavía no habían tomado posesión, por lo que seguían constando como ocupadas por interinos y temporales, y que también hay numerosos procesos que se han celebrado o deben hacerlo a lo largo de este año. “Al final, el descenso del número de interinos y temporales deberá ser similar al aumento de los funcionarios y laborales fijos”, apuntó.

CCOO dice que plazas que plazas que figuraban como temporales ya tienen asignados titulares El gobierno municipal afirma que a finales de este año cumplirá el límite del 8% de temporales

Rubio aventuró que muchas administraciones incumplirán la obligación de que el volumen de personal temporal sea como máximo del 8% a 31 de diciembre de este año. Señaló que ello pasará especialmente en ayuntamientos de pequeño tamaño, porque no tienen los medios necesarios y porque la propia ley es ambigua y no fija con claridad el proceso a seguir. “Hay ayuntamientos que igual tienen que hacer 14 convocatorias diferentes para una quincena de plazas, porque estas son distintas, lo que supone el mismo trabajo que el que tiene uno grande que con las mismas convocatorias cubre decenas de plazas, porque hay muchas de auxiliares administrativos, por ejemplo”, explicó. Añadió que ya se está planteando una prórroga de 6 meses para completar el proceso de estabilización.

Por otro lado, otras fuentes admitieron que la estabilización ha causado cierto malestar en funcionarios que en su día tuvieron que superar un concurso-oposición y ahora han visto cómo muchos interinos han logrado plaza con uno de méritos.

La Paeria ha estabilizado a 323 y tiene en proceso concursos para 205 más

El ayuntamiento de Lleida ha convertido ya en funcionarios y personal laboral fijo a 323 empleados que eran interinos o contratados temporales, en un proceso que comenzó hace un par de años. En una primera fase, a través de un concurso exclusivamente de méritos, 164 obtuvieron plaza de funcionario y 79, de personal laboral. Y en una segunda, que contaba con una parte de oposición cuya prueba era más sencilla que las habituales, 74 interinos se convirtieron en funcionarios y 6 laborales temporales, en fijos. La teniente de alcalde Buen Gobierno, Carme Valls, y la directora adjunta de Recursos Humanos, Mariona Capdevila, detallaron que hay otras once convocatorias de concurso-oposición de turno libre en marcha para 120 plazas, entre ellas las 60 de auxiliares administrativos cuyas pruebas se celebraron el sábado y las de nuevos agentes de la Guardia Urbana, que quedarán resueltas antes de final de año. Además, indicaron que prevén aprobar otras 24 convocatorias también de turno libre para unas 85 plazas en total. Tanto en el grupo de convocatorias en marcha como en estas últimas, parte de las plazas están ocupadas ahora por interinos. Ambas señalaron que de esta forma la Paeria se ajustará al límite de que no haya más de un 8% de personal temporal a finales de año. Capdevila explicó que están priorizando convocar plazas que figuraban en la oferta de ocupación pública de anteriores ejercicios, porque la normativa establece que si no se han convocado en un plazo de tres años, se pierden. También destacó que aprovechan que la legislación permite ahora añadir plazas cuyos titulares se jubilan en los próximos dos años. En este caso, los aspirantes que las ganen accederán a ellas cuando tengan lugar estas jubilaciones. En otro orden, Capdevila señaló que también ha habido concursos de promoción interna para 74 plazas, que han permitido pasar de auxiliares a administrativos a 51 trabajadores de la Paeria y otros 10 del IMO, así como proveer de nuevos mandos a la Guardia Urbana.