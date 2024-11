Govern i administració local guanyen en dos anys 2.300 empleats amb plaça fixa a Lleida

Uns 2.300 interins i empleats laborals temporals de la Generalitat i de les administracions locals a les comarques de Lleida s'han convertit en funcionaris o laborals fixos entre 2021 i 2023, arran del procés d'estabilització posat en marxa. No obstant, segons les dades del Govern, el nombre de temporals només va baixar en 467.

La Generalitat i les administracions locals de la demarcació de Lleida han guanyat 2.359 funcionaris i empleats laborals fixos entre 2021 i 2023, any en què n’hi havia 14.893, segons la informació que la Generalitat facilita en el banc de dades de l’ocupació pública. D’aquests, 12.285 eren funcionaris i uns altres 2.608, laborals fixos, mentre que dos anys abans eren 10.276 i 2.258, respectivament. Aquest augment coincideix amb els dos primers exercicis en les quals les administracions van posar en marxa el procés d’estabilització d’interins i temporals imposat per la llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, que tenia com a objectiu situar la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques per sota del 8% a finals del 2024 per complir la normativa de la UE.

Tanmateix, aquest increment no es veu reflectit de la mateixa manera en la disminució dels empleats interins i temporals, ja que van passar dels 5.412 del 2021 als 4.945 del 2023, només 467 menys. Sobre això, Alberto Rubio, responsable d’administració pública del sindicat CCOO, va precisar que el procés d’estabilització segueix en marxa. Va indicar que a finals de l’any passat hi havia nombroses places el concurs de mèrits o concurs-oposició de les quals havia acabat, però les persones que les havien guanyat encara no havien pres possessió, per la qual cosa continuaven constant com a ocupades per interins i temporals, i que també hi ha nombrosos processos que s’han celebrat o han de fer-ho al llarg d’aquest any. “Al final, el descens del nombre d’interins i temporals haurà de ser similar a l’augment dels funcionaris i laborals fixos”, va apuntar.

CCOO diu que places que figuraven com a temporals ja tenen assignats titulars El govern municipal afirma que a finals d’aquest any complirà el límit del 8% de temporals

Rubio va aventurar que moltes administracions incompliran l’obligació que el volum de personal temporal sigui com a màxim del 8% a 31 de desembre d’aquest any. Va assenyalar que això passarà especialment en ajuntaments de mida petita, perquè no tenen els mitjans necessaris i perquè la mateixa llei és ambigua i no fixa amb claredat el procés a seguir. “Hi ha ajuntaments que potser han de fer catorze convocatòries diferents per a una quinzena de places, perquè aquestes són diferents, fet que suposa la mateixa feina que la que té un de gran que amb les mateixes convocatòries cobreix desenes de places, perquè n’hi ha moltes d’auxiliars administratius, per exemple”, va explicar. Va afegir que ja s’està plantejant una pròrroga de 6 mesos per completar el procés d’estabilització.

D’altra banda, altres fonts van admetre que l’estabilització ha causat cert malestar en funcionaris que en el seu dia van haver de superar un concurs-oposició i ara han vist com molts interins han aconseguit plaça amb un de mèrits.

La Paeria n’ha estabilitzat 323 i té en procés concursos per a 205 més

L’ajuntament de Lleida ja ha convertit en funcionaris i personal laboral fix un total de 323 empleats que eren interins o contractats temporals, en un procés que va començar fa un parell d’anys. En una primera fase, a través d’un concurs exclusivament de mèrits, 164 van obtenir plaça de funcionari i 79, de personal laboral. I en una segona, que comptava amb una part d’oposició la prova de la qual era més senzilla que les habituals, setanta-quatre interins es van convertir en funcionaris i sis laborals temporals, en fixos.

La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, i la directora adjunta de Recursos Humans, Mariona Capdevila, van detallar que hi ha unes altres onze convocatòries de concurs-oposició de torn lliure en marxa per a 120 places, entre les quals les seixanta d’auxiliars administratius, les proves dels quals es van celebrar dissabte, i les de nous agents de la Guàrdia Urbana, que quedaran resoltes abans de final d’any. A més, van indicar que preveuen aprovar unes altres 24 convocatòries també de torn lliure per a unes 85 places en total. Tant en el grup de convocatòries en marxa com en aquestes últimes, part de les places estan ocupades ara per interins. Les dos van assenyalar que d’aquesta manera la Paeria s’ajustarà al límit que no hi hagi més d’un 8% de personal temporal a finals d’any.

Capdevila va explicar que estan prioritzant convocar places que figuraven en l’oferta d’ocupació pública d’anteriors exercicis, perquè la normativa estableix que si no s’han convocat en un termini de tres anys, es perden. També va destacar que aprofiten que la legislació permet ara afegir places dels titulars que es jubilen en els propers dos anys. En aquest cas, els aspirants que les guanyin hi accediran quan tinguin lloc aquestes jubilacions. En un altre ordre, Capdevila va assenyalar que també hi ha hagut concursos de promoció interna per a 74 places, que han permès passar d’auxiliars a administratius 51 treballadors de la Paeria i uns altres 10 de l’IMO, així com proveir de nous comandaments la Guàrdia Urbana.