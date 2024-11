Continúa este viernes la huelga de los autobuses, con protesta en la avenida Catalunya de Lleida

La huelga de los conductores del sector de transporte de viajeros de ayer para poder acceder a la jubilación anticipada a los 60 años se saldó sin incidencias destacables y con poco seguimiento, alrededor del 20% según informaron los propios convocantes. Un paro laboral que perdió fuelle con respecto a la que hubo hace un mes, debido a que entonces estaba promovido por los sindicatos minoritarios, UGT y CCOO, mientras que el de ayer, que sigue hoy, solo está convocado por CCOO.

La jornada comenzó con piquetes informativos en las cocheras de los autobuses y en las de las principales empresas de transporte. Paralelamente, una manifestación con una treintena de personas cortó de forma intermitente la avenida Catalunya hasta media mañana, lo que generó problemas de movilidad en la ciudad. Pese a la protesta, los servicios mínimos de los buses urbanos se respetaron. Eran los mismos que en el anterior paro: del 40% en horas punta (de primera hora a las 9.30 horas y entre las 16.00 y las 20.00) y del 20% el resto. Aún con todo, esto no evitó que algunos usuarios se quejaran de retrasos en el servicio y falta de información sobre la huelga.

El gerente de Autobusos de Lleida, Carles Soldevilla, señaló que “el día ha transcurrido sin incidentes y el único problema de movilidad ha sido cuando los manifestantes han cortado la avenida Catalunya”. El presidente del comité de empresa, Paco Morales, reconoció que “el seguimiento ha sido menor que hace un mes y no ha habido problemas, creemos que mañana [por hoy] la afectación será más o menos la misma que hoy”. El seguimiento fue menor en los buses interurbanos, con servicios mínimos en varias líneas.

«Paciencia y a esperar que llegue pronto el autobús»

“Me he enterado por la huelga cuando he visto los carteles de servicios mínimos en los autobuses, me han dicho que mi línea no está afectada, pero ya llevo 20 minutos esperando”, dijo Carme, que estaba en una parada de avenida del Segre. En cambio, Guillermina y Antonieta estaban informadas del paro “por lo que hemos salido con tiempo”. Tras conocer que la huelga era para que los conductores puedan tener jubilación anticipada, las tres lo vieron una reivindicación justa. “Pues paciencia y a esperar el bus”, añadieron.