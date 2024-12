La Paeria propone reducir ratios para evitar cierres en las escuelas Espiga y Alba de Lleida

“De línies d'I-3 no tancaran res!”. Esta fue una de las consignas más coreadas ayer por madres, padres y alumnos de las escuelas Espiga y Alba de Lleida, que protestaron en la plaza Paeria contra la intención de Educación de suprimir un grupo en cada una. Como alternativa, plantean reducir la ratio, propuesta a la que se sumó después el ayuntamiento.

Decenas de familias con niños (ayer no había clase) de las escuelas Espiga y Alba, unas 120 personas en total, clamaron ayer en la plaza Paeria contra la intención de la conselleria de Educación de cerrar un grupo de I-3 en cada una de ellas, con el argumento de que no son necesarios por la bajada de la natalidad. La protesta, que cierra cuatro días de movilizaciones, estuvo animada por una batucada de niños y mayores e incluso participaron cuatro capgrossos. Las familias pegaron carteles en la fachada del ayuntamiento con el lema “Volem totes les línies públiques d’I-3 obertes” y corearon consignas como “de línies d’I-3 no tancaran res!”. Denunciaron que “el cierre de una línea en cualquier escuela pública representa un ataque directo contra la igualdad de oportunidades” y plantearon una reducción de la ratio a 18 alumnos por clase, en lugar de cierres. Además, pidieron “las mismas reglas del juego” que la concertada y esperar hasta después de la preinscripción para saber las solicitudes antes de tomar decisiones.

El coordinador de la AFA de la Espiga, Egdar Bula, dijo que temen que la supresión de una línea de I-3 sea el “preludio del posible cierre” y Neus Salat, presidenta de la AFA del Alba, consideró que la eliminación de grupos va en contra de los “derechos de la educación”. Detalló que en este centro 19 hermanos de alumnos se inscribirán el próximo curso en I-3 y con un grupo menos una parte deberá ir a otro colegio. Madres y padres emplazaron a Educación y Paeria a “tener en cuenta nuestra voz”. “La propuesta supone un nuevo recorte en el sistema educativo público que favorece de manera indirecta el crecimiento de la concertada. Apostar por la escuela pública no es solo una cuestión de principios, sino una necesidad para garantizar una sociedad cohesionada, equitativa y con igualdad de derechos”, indicaron.

Tras la protesta, el edil de Educación, Xavier Blanco, aseguró que el gobierno de la Paeria propondrá a Educación rebajar las ratios, así como garantizar la escolarización de hermanos en Alba y Espiga. Dijo que antes de “cerrar una propuesta”, la próxima semana se reunirán con la comunidad educativa de los dos centros. Antes, el grupo de ERC había afirmado que los cierres de estas líneas ponen en evidencia la falta de planificación educativa en la ciudad”. Educación también estudia suprimir líneas de primero de ESO en tres institutos.

«Los centros están preparados para dos líneas»

Madres de alumnos de educación Infantil de la escuela Espiga subrayan que “es muy negativo que se cierren líneas (en este centro y en el Alba), tanto para los profesores y los trabajadores como para los niños”. “Está todo preparado para tener dos líneas tanto en la escuela Alba como en la Espiga”, remarcan, y consideran que la voluntad de la conselleria de Educación de suprimir un grupo en cada uno de estos centros es un ataque a la escuela pública. Además, critican los argumentos empleados por el departamento para justificar su decisión de reducir la oferta de plazas públicas de I-3 de cara al próximo curso. “Dejan unas plazas reservadas para alumnos con necesidades educativas especiales que al final no se acaban llenando, y se aferran a eso. Y dicen que no se llenan también porque ha bajado la natalidad y eso es mentira, porque en la Espiga siempre ha habido ‘batallas’ para entrar y no lo conseguían”, aseguran.