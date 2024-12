Casi uno de cada 4 nuevos alumnos de la Universitat de Lleida proviene este curso de la FP

Casi uno de cada cuatro estudiantes de primero de la Universitat de Lleida (UdL) proviene de ciclos de Formación Profesional (FP), no del camino 'convencional' de Bachillerato. Es un 22,3% y el porcentaje va en aumento, puesto que cuatro años atrás era el 19,1%. En algunos grados, sobre todo de Educación, el índice ronda el 50%.

Los estudiantes procedentes de Formación Profesional (FP) van ganando peso en los grados de la Universitat de Lleida (UdL). Acceden tras haber cursado un ciclo formativo de grado superior y solo necesitan examinarse de la fase específica de la selectividad. En el curso actual, casi uno de cada cuatro nuevos alumnos de primero de la UdL proviene de ciclos formativos. En concreto, un 22,3% en el conjunto de los grados y dobles grados (605 de 2.708 matriculados), mientras que cuatro años atrás eran el 19,1% (432 de 2.257). No obstante, en algunas titulaciones, como la de Educación Infantil, ya rondan el 50%. Según datos de la UdL, de 90 plazas de primero de esa carrera, 40 vienen de FP. David Aguilar, decano de la facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social, destaca que este alumnado aporta “una perspectiva más práctica y cercana a la vertiente profesional que los que vienen de Bachillerato, que tienen un bagaje más académico, y se complementan”. Asimismo, recuerda que para acceder a grados de Educación los estudiantes de ciclos también tienen que superar las Pruebas de Aptitud Pedagógica, como los de Bachillerato, lo que asegura que tengan unas competencias mínimas. Además deja claro que estos estudios “no son sencillos, sino que tienen mucha complejidad, a diferencia de lo que la sociedad aún cree, y tienen una gran relevancia social”.

Otros grados de la misma facultad con un porcentaje muy elevado de estudiantes de FP son Trabajo Social (39 de 88) y Educación Social (39 de 82). Pero también hay un buen número en carreras científicas, como en Veterinaria y Ciencia y Producción Animal (26 de 65), Ingeniería Forestal (21 de 59) e incluso en Enfermería (29 de 106) o Medicina (30 de 148). En Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son 30 de 97 y 19 de 41 en la subsede de esta titulación en La Seu d’Urgell.

La forma mayoritaria de acceso a la UdL es Bachillerato y selectividad (un 75,8% de los matriculados en primero) y hay también un pequeño porcentaje que entra tras superar las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años.

«Vengo de un ciclo y quiero ser profesor de la universidad»

Jep Madurell cursó Bachillerato científico, pero al segundo año lo dejó, tras suspender. “Creía que no servía para estudiar”, afirma, pero añade que a los 19 años hizo las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior y se inscribió en el de técnico de educación infantil. Le gustaron estos estudios y decidió seguir formándose en la universidad. “Ahora tengo 24 años, estoy en cuarto del grado de Educación Infantil y al mismo tiempo trabajo”, relata, con satisfacción. Defiende que, en su caso, llegar a la universidad a una edad superior a la habitual le ha hecho “valorar más el esfuerzo, lo que cuesta”. Cree que no se habría esforzado tanto si hubiera comenzado una carrera con 18 años, mientras que ahora “tengo más claras mis metas y sé que me he de esforzar para conseguirlas”. Su objetivo es hacer carrera académica. “Quiero hacer un máster y el doctorado y ser profesor de la universidad”, asegura.

“Se examinan de la fase específica de selectividad”

La directora del instituto Torre Vicens de la ciudad de Lleida, Chus Castro, corrobora que está creciendo el número de alumnos que cursan ciclos formativos como forma de acceso a la universidad. Precisó que en este centro ocurre sobre todo en los de la rama sanitaria, pero también en los de edificación. “Hay estudiantes que se han quedado a unas décimas de poder entrar en la carrera, por lo que optan por inscribirse a un ciclo y se presentan después a los exámenes de la fase específica de la selectividad” para subir nota y entrar en la titulación que desean, explica.