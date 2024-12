La Zona de Bajas Emisiones de Lleida entrará en servicio sin todas las cámaras

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La primera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Lleida, que restringe el tráfico a los vehículos más contaminantes en el Centro Histórico, entrará en servicio mañana sin disponer de todas las cámaras de control de los vehículos previstas. La Paeria informó ayer de que “se instalarán cuatro cámaras que la Generalitat ha suministrado” al ayuntamiento y detalló que estarán en las calles Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf y del Bisbe. Y añadió que “mientras no lleguen estas cámaras, la Paeria priorizará las dos primeras ubicaciones e instalará dos de propias”.

Sí están colocadas 18 señales que indican la entrada en la ZBE, pero no se destaparán hasta el día 2, el primer día laborable del año. De todos modos, durante seis meses no multarán a los vehículos que no pueden entrar en la zona, sino que solo recibirán un aviso.

La ZBE comprende el perímetro delimitado por Rambla Ferran, Francesc Macià, avenida Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba y Príncep de Viana, pero estas vías no están incluidas. Estará activa de lunes a viernes de 7.00 a 20.00 horas y fuera de este horario y en fin de semana la circulación será libre. La restricción no afectará a vehículos registrados en la ciudad ni a los que tengan la etiqueta 0, ECO, C y B.

A partir de 2028 se ampliará la ZBE para incluir toda la zona entre la avenida del Segre, Macià y Madrid y Ronda-Príncep de Viana. Y en 2030, hasta Cappont. Para la ZBE en su conjunto se prevén 10 puntos de control con 23 cámaras, además de las 4 del Centro Histórico, y entre 3 y 5 sensores de emisiones.