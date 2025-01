El PSC y Junts instan al resto de la oposición a que se abstenga en el presupuesto

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Verificado por Creado: Actualizado:

El proyecto de presupuesto para este año que el gobierno municipal del PSC ha elaborado de forma conjunta con el grupo de Junts se votará mañana en pleno extraordinario y las dos formaciones confían que los grupos de PP, ERC y Comú se abstengan dado "el alto nivel de coincidencia" entre las alegaciones que han presentado con su propuesta. Así lo han destacado la teniente de alcalde Buen Gobierno, Carme Valls (PSC), y la concejala Neus Caufapé (Junts), han dicho que han recibido propuestas de todos los grupos salvo de Vox y que en líneas generales "los puntos en común coinciden con los proyectos de ciudad para este año", como son la mejora de la seguridad y movilidad, el mantenimiento de la vía pública e implementar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y la ocupación. No obstante, cabe señalar que con los votos de PSC, que tiene nueve concejales, y los de Junts, que ostenta cinco, ya suman mayoría absoluta para aprobar las cuentas de este año.

Valls ha detallado que "las enmiendas que han presentado el PP coinciden entre un 70% y un 75% con nuestro proyecto", pero ha criticado que proponen retirar inversiones para la Casa Lila o la Casa de la Dona, la mejora de equipamientos deportivos, habilitar un centro cívico en el Clot, el Hub cívico de Balàfia, en políticas de vivienda y en la reforma del parque de Sant Martí. Por parte de ERC, Caufapé ha señalado que sus propuestas "coinciden en un 80%" con su modelo de presupuesto y que en líneas generales piden mejorar la accesibilidad, el mantenimiento de las calles, la seguridad y movilidad. "No sabemos la intención de ERC ahora mismo, pero al haber un grado de coincidencia tan alto deberían prever una abstención", ha dicho Valls, que ha reconocido que algunas de las propuestas de los republicanos "no son realistas llevarlas a cabo este año. No queremos engañarnos prometiendo o aceptando cosas que no sabemos que las podemos hacer, no podemos hacerlo todo en un año", ha remarcado la teniente de alcalde. En cuanto al Comú, han presentado 19 propuestas la mayoría de las cuales ya se prevén en el documento de PSC y Junts, como son poner en marcha el centro de día de Cappont. No obstante, también piden eliminar la ayuda para reformar la iglesia de la Sang y recortar fondos para el Museu Morera, ayudas para el comercio o compra de equipamiento informático.

Por todo ello, Valls ha señalado que "esperaríamos una abtención de estos grupos" de cara a la votación de mañana. "Hemos hecho un ejercicio de generosidad y hemos estado proactivos, demostrando que si todos sumamos podemos conseguir grandes objetivos", ha añadido Caufapé.