Expediente a Ambulancias Egara por recoger a una paciente un día tarde

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha abierto un expediente a Ambulancias Egara, concesionaria del transporte sanitario en Lleida, por tardar más de 23 horas en recoger a una paciente de 99 años en el hospital Arnau de Vilanova para llevarla a casa. Sucedió el pasado 17 de diciembre, cuando fue dada de alta antes del mediodía. El SEM certifica que la ambulancia se solicitó a las 12.00 horas, pero no llegó hasta pasadas las 11.00 del día siguiente. La hija de la paciente, que la acompañó en todo momento, explica que “primero dijeron que llevaba entre cinco y seis horas de retraso, pero tuvimos que pasar un día entero más en el hospital”. Matiza que el servicio urgente que las llevó al Arnau sí fue puntual, y agradece el “buen trato y el gran trabajo que hacen sus sanitarios”. Al respecto, explica que “nos permitieron quedarnos y esperar al vehículo en la habitación donde mi madre estuvo ingresada durante una semana”.

La hija de la paciente explica que “las enfermeras del turno de noche me dijeron que estos retrasos tan importantes cada vez suceden con más frecuencia” y lamenta que, pese a los retrasos, “la ambulancia no anunció su llegada con ninguna antelación para vestir a mi madre”. Añade que “el vehículo parecía nuevo, pero no llevaba la calefacción encendida y tuve que taparla con dos mantas”.

“Tenemos un ‘boom’ muy alto de peticiones y las no urgentes tienen un margen de llegada de cuatro horas”

Ambulancias Egara ha admitido un colapso en el servicio de transporte programado (no urgente) al “estar saturados” por “un incremento de pacientes que el concurso de transporte no ha sido capaz de asumir”. Fuentes del SEM, por su parte, explican que “tenemos un boom muy alto de peticiones y las ambulancias no urgentes tienen un margen de llegada de 4 horas”, pero afirman que estas demoras tal elevadas no son habituales. “Hemos pedido explicaciones a la empresa, miraremos que medidas contractuales podemos tomar y también nos pondremos en contacto con la familia”, añadieron. No obstante, el SEM indica que Egara ha llevado a cabo mejoras en el servicio en los últimos meses, como la incorporación de dos unidades para reforzar sobre todo las mañanas de los lunes, cuando se concentra un mayor número de altas hospitalarias.

Ivenom Ambulancias Egara es la empresa propuesta para la adjudicación y la que ha obtenido la mayor puntuación en el lote de Lleida del gran contrato de las ambulancias, que el SEM prevé adjudicar próximamente para los próximos cinco años.