El joven fallecido al electrocutarse en la estación de Lleida accedió al tren por el andén

El joven de 25 años que murió este martes tras sufrir una descarga de la catenaria en la estación de Lleida habría subido al techo del tren Alvia tras saltarse los controles de seguridad y acceder por el andén. Esta es la principal hipótesis de los Mossos d'Esquadra, que plantean que la víctima accedió al andén junto a su amigo para colarse en el tren. El cadáver del joven muerto quedó en el techo del convoy y se calcinó por el efecto arco (la transmisión de energía sin que los cables de la catenaria lleguen a tocarse).

El joven fallecido subió a la parte superior del tren y falleció de forma fulminante al recibir una descarga de 27.000 voltios. Su amigo, por lo visto, iba a hacer lo mismo pero al ver el incendio tras la descarga eléctrica sufrió un ataque de ansiedad.

Fuentes de Adif informaron por la tarde de que dos jóvenes, que podrían ser los mismos, habían intentado entrar dos veces en trenes de alta velocidad que iban a Barcelona.

En un primer momento algunas informaciones apuntaban a que los dos hombres podrían haber saltado al tren desde una pasarela peatonal, pero parecía improbable porque la pasarela está lejos, tal y como publicó este diario.

La víctima ardió tras recibir la descarga eléctrica.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las 20.26 horas y hasta el lugar acudieron cinco dotaciones de los Bomberos, tres ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM y patrullas de Mossos y Urbana.

Protección Civil activó la Prealerta Ferrocat por el corte de circulación en la línea de alta velocidad y la estación quedó durante más de dos horas sin tensión, ya que se desconectó por seguridad la subestación de Montagut, que alimenta las vías 1 y 2 quedó parado y se habilitó un servicio por carretera.

El tren Alvia en el que falleció el hombre todavía está este miércoles parado en la estación, por los daños que sufrió en el sistema de electrificación, y Adif todavía no tiene fecha de cuándo podrá estar resuelta la avería del vehículo. No obstante, la circulación de los trenes no queda afectada ya que la estación dispone de una segunda vía de alta velocidad.