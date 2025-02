La inspección de Salut no halla faltas graves en Lestonnac

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Agència de Salut Pública no ha encontrado ninguna falta grave en la gestión del comedor del colegio Lestonnac en la inspección que ha hecho esta semana después de que el martes se encontrasen gusanos en algunas raciones de lentejas, arroz y verduras que sirvieron de primer plato al alumnado, según confirmaron a este diario fuentes del departamento de Salud. La inspección la solicitó la propia dirección del centro tras tener conocimiento de lo ocurrido y ha responsabilizado a la empresa que gestiona el servicio de comedor, Aramark. El martes, cuando se detectaron los gusanos, el centro informó a las familias con alumnos afectados y activó el protocolo establecido e informó a Salud, que indicó al colegio que no era necesario activar ningún protocolo de emergencia al no haber riesgo para la salud.

Cabe recordar que esta es la segunda incidencia con la comida que tiene el comedor de este colegio en poco más de dos meses, ya que el 20 de noviembre del año pasado alumnos descubrieron gusanos en algunos filetes de pescado fresco, que podrían ser anisakis. El pasado martes desde la dirección del centro apuntaron que se plantean cambiar de empresa para asegurar una mejor calidad y evitar que se repitan las incidencias. Por su parte, las familias mostraron su descontento con el servicio del comedor y también quieren un cambio de la empresa.