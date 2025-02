La Paeria veta abrir un oratorio islámico en Corts Catalanes al no cumplir la normativa

El ayuntamiento ha prohibido a la asociación islámica de Balàfia abrir un oratorio en el número 32 de la calle Corts Catalanes porque su acera no tiene la amplitud necesaria para cumplir la ordenanza que regula la apertura de centros de culto. Según ha podido saber este diario, el consistorio tomó esta decisión el 30 de diciembre después de que el 28 de octubre la asociación que promueve este oratorio presentara la comunicación previa de obras para rehabilitar el local, un antiguo taller que lleva tiempo cerrado. Tras revisar el proyecto, los técnicos emitieron un informe que dictaminaba que “la amplitud de la acera es inferior a 3 metros, no dando cumplimiento al artículo 41.e sobre las condiciones de emplazamiento de los centros de culto”. Por este motivo, dictaminó que abrir un oratorio en este local “es ilegalizable”, por lo que archivó la comunicación previa de obras.

Cabe recordar que la ordenanza municipal que regula la apertura de centros de culto y que fue modificada en octubre de 2021, establece que los oratorios que quieran establecerse en la trama urbana deben tener un aforo máximo de 200 personas (hasta entonces el tope era el doble) y deben tener una acera de mínimo de tres metros de ancho, aunque también contempla la posibilidad de ampliarla a costa de plazas de aparcamiento que se consideren “susceptibles de ser anuladas”. También establece que deberá haber una distancia mínima de 150 metros entre los oratorios que sean del mismo culto y de 100 si son templos de otras confesiones.

El ayuntamiento notificó de esta resolución a la asociación islámica de Balàfia el pasado 7 de enero mediante la visita de una patrulla de la Guardia Urbana al local de Corts Catalanes. Al llegar allí, los agentes identificaron a los responsables y comprobaron que se estaban realizando obras en el interior del local pese a no estar permitidas. Tras hablar con los responsables de la entidad, que les aseguraron que no harían más trabajos sin el permiso correspondiente, los agentes levantaron acta e informaron al ayuntamiento. Ocho días después, el 15 de enero, los servicios técnicos de urbanismo corroboraron que el local era incompatible con un centro de culto y que las obras se estaban haciendo sin autorización municipal. Por todo ello, la Paeria ha ordenado paralizar las obras y les ha dado un mes para restablecer el estado original del local. Si no lo hacen en el calendario fijado, podrían ser multados.

El de Cappont sigue en obras y sin una fecha de apertura

Hace más de seis meses que empezaron las obras para acondicionar un antiguo lavadero de coches de la avenida Alacant de Cappont en un oratorio de la comunidad musulmana Ibn Hazm y, por el momento, no tienen fecha de apertura prevista. Esta congregación islámica, que es la más numerosa de la ciudad, rezaba hasta 2023 en el Palau de Vidre, que lo abandonó para que se rehabiltara y se quedó sin espacio para rezar. A principios del pasado año compró el local de Alacant, en el número 9, con la previsión de abrir un centro de culto en unos meses. La previsión inicial de la comunidad era abrir a finales del año pasado, pero la retirada de la cubierta de uralita, los problemas con la red de aguas y más demoras imprevistas han obligado a la comunidad a posponer sine die su apertura. El anuncio de este nuevo centro de culto generó división entre los vecinos y la Paeria dijo que el local cumple la normativa.