Vecinos de Lleida acuden a la primera asesoría en alquileres: “Me subirán 100 € el alquiler”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Vivo de alquiler en un piso desde 2012 y cada año ha aumentado un poco más que el IPC, pero este año me lo subirán hasta 100 euros en abril y noviembre. El propietario, un particular, me avisó en 2023 de que el precio se incrementaría mucho y hasta dos veces al año. Firmé un documento que me dio sin pensarlo mucho porque estaba en un momento de mucho agobio, y ahora quiero saber hasta qué punto es legal”.

Es el caso de Lina, una vecina que ayer acudió a la primera asesoría en alquileres que organiza el nuevo Sindicat d’Habitatge de Lleida en el Ateneu Popular de Ponent. Entre las 18.00 y las 20.00 horas recibieron a una quincena de vecinos. Otra de las asistentes lamentó que su alquiler es de 750 euros mensuales, mientras su nómina es de 800.

El portavoz del sindicato, Edu Galilea, explicó que “las asesorías son la primera herramienta que ponemos a disposición de las personas que tengan problemas con el alquiler, una problemática muy extendida en Lleida”. Se celebrarán cada dos semanas, y la decena de miembros de la organización llevará a cabo un seguimiento individual de cada caso.

Galilea explicó que “somos una sección local de un sindicato nacional, con una estructura legal y personal formado en términos jurídicos”, y detalló que los problemas más recurrentes son subidas de precio que llegan sin notificar, fianzas que no se devuelven o caseros que no quieren asumir reparaciones en las viviendas.

“El problema de la vivienda es el que más importa actualmente a todas las personas. Tengo 81 años y no sufro apuros en este sentido, pero he querido venir porque tengo familiares y amigos a los que les cuesta mucho encontrar piso”, afirmó Josefa. “Muchos locales de la ciudad llevan años cerrados y se podrían convertir en viviendas con el apoyo de las administraciones”, valoró.

Por otra parte, el precio del alquiler en Catalunya por un piso de 90 metros cuadrados ha subido un 31% desde 2020, según el portal inmobiliario pisos.com. En Lleida ciudad se encarecieron de media un 2,24%, hasta los 779,37 euros. Mientras, en el conjunto de la demarcación los alquileres bajaron un 5,8% hasta los 612 euros.